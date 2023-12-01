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مهرجان البحر الأحمر السينمائي يجمع نجوم العالم في السعودية

الجمعة ١ ديسمبر ٢٠٢٣ الساعة ٣:٤٧ مساءً
مهرجان البحر الأحمر السينمائي يجمع نجوم العالم في السعودية
المواطن - ولاء المطرفي - جدة

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نجح مهرجان البحر الأحمر السينمائي في نسخته الثالثة التي انطلقت أمس في جدة في جذب العديد من نجوم السينما والفن حول العالم وحظي بمشاركة واسعة من قبل فنانين عرب وأجانب جنبًا إلى جنب مع الفنانين السعوديين ومسؤولي السينما في المملكة.

مبيعات أكثر

وأشار الفنان ياسر السقاف إلى أن تأثير السينما في المملكة والعالم العربي أكبر مشيرًا إلى أن الفيلم السعودي والعربي يبيع أكثر وهذا يعكس الاهتمام بصناعة السينما في السعودية.

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وأضاف في تصريحات لـ”المواطن” على هامش افتتاح المهرجان: اليوم نتحدث عن عدة أفلام في السعودية لكن خلال السنوات القليلة المقبلة سنتحدث عن عشرات الأفلام.

بدوره قال الفنان إبراهيم الحجاج إن هذه النسخة فيها ثمانية أفلام سعودية على الأقل ما يعكس حجم الاهتمام بهذه الصناعة.

افتتاح مهرجان البحر الأحمر السينمائي

أما كاتبة السيناريو سارة طيبة التي شاركت في كتابة فيلم حوجن الذي عرض بعد فعاليات الافتتاح إن صناعة السينما تدخل ضمن أدوات القوة الناعمة وأشارت إلى أنها المرأة الوحيدة التي شاركت في كتابة سيناريو هذا الفيلم إضافة إلى عدد من الكتاب.

يذكر أنه تم اختيار فيلم “حوجن” للمخرج العراقي ياسر الياسري، ليكون فيلم افتتاح الدورة الثالثة من مهرجان البحر الأحمر السينمائي فيما وقع الاختيار على فيلم السيرة الذاتية “فيراري” للمخرج مايكل مان ليكون فيلم حفل ختام فعاليات الدورة الثالثة.

 

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