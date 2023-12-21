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تقديم استئناف على الحكم التاريخي

مواجهة محتملة بين ترامب وأعلى سلطة قضائية بعد منعه من الترشح

الخميس ٢١ ديسمبر ٢٠٢٣ الساعة ١:٣٠ صباحاً
مواجهة محتملة بين ترامب وأعلى سلطة قضائية بعد منعه من الترشح
المواطن - ترجمة: هالة عبدالرحمن

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أعلنت المحكمة العليا في كولورادو، يوم الثلاثاء الماضي، أن الرئيس السابق دونالد ترامب غير مؤهل لدخول السباق نحو البيت الأبيض بموجب بند في الدستور الأمريكي، وأبعدته من الاقتراع التمهيدي للرئاسة في الولاية الأمريكية؛ مما أدى إلى مواجهة محتملة بين ترامب وأعلى محكمة في البلاد.

سابقة تاريخية

ويمثل القرار الصادر عن المحكمة، سابقة هي الأولى من نوعها في التاريخ، والتي يتم فيها استخدام المادة 3 من التعديل الرابع عشر لاستبعاد مرشح رئاسي، بحسب مجلة “التايم”.

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وكان محامو ترامب أعلنوا رفضهم القرار عبر تقديم استئناف على الحكم أمام أعلى محكمة في البلاد، والتي لها الكلمة الأخيرة في المسائل الدستورية. وقالت المتحدثة القانونية باسم ترامب، ألينا هابا، في بيان مساء الثلاثاء: “هذا الحكم، الذي أصدرته المحكمة العليا في كولورادو، يهاجم قلب ديمقراطية هذه الأمة. لن يستمر، ونحن على ثقة من أن المحكمة العليا ستبطل هذا الأمر غير الدستوري”.

إقصاء ترامب من السباق الرئاسية

علق المرشح الرئاسي الجمهوري، كريس كريستي، على قرار المحكمة العليا في كولورادو بإقصاء الرئيس السابق ترامب من الاقتراع في الولاية قائلًا: إن الناخبين، وليس المحاكم، هم الذين يجب أن يقرروا ما إذا كان ينبغي “منع” ترامب من إعادة انتخابه للبيت الأبيض.

وقال كريستي في بيان يوم الثلاثاء: “ما سأقوله هو أنني لا أعتقد أنه ينبغي منع دونالد ترامب من أن يصبح رئيسًا للولايات المتحدة، من قبل أي محكمة أعتقد أنه يجب أن يمنعه الناخبون في هذا البلد من أن يصبح رئيسًا للولايات المتحدة”.

ترامب يواجه اتهامات

ويواجه ترامب حاليًّا اتهامات من وزارة العدل تتعلق بجهوده للبقاء في السلطة بعد خسارته الانتخابات الرئاسية لعام 2020، والتي تضمنت منع التصديق على أصوات انتخابات 2020. ومن المقرر أن تبدأ المحاكمة في 4 مارس، على الرغم من أن ترامب يحاول إلغاء القضية على أساس أنه يتمتع بحصانة رئاسية من الملاحقة القضائية الفيدرالية.

وأصدرت المحكمة العليا في كولورادو حكمًا ليلة الثلاثاء يقضي بضرورة منع ترامب من الظهور في الاقتراع الأولي للحزب الجمهوري بالولاية بسبب دوره في هجوم الكابيتول في 6 يناير 2021. وفي حكم بأغلبية 4-3، قضت المحكمة بأن ترامب متورط في تمرد من خلال الترويج لمزاعم كاذبة عن تزوير الانتخابات وتوجيه أنصاره إلى مبنى الكابيتول، حيث شارك البعض في أعمال الشغب في محاولة لوقف التصديق على نتائج انتخابات 2020.

تأجيل تنفيذ الحكم

وأجلت المحكمة العليا في كولورادو حكمها حتى الرابع من يناير للسماح لترامب بطلب المراجعة أولا من المحكمة العليا الأمريكية التي تتمتع بأغلبية محافظة 6-3 وإذا فعل ذلك، فسيظل اسم ترامب تلقائيًّا على بطاقة الاقتراع حتى يبت القضاة في الاستئناف.

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