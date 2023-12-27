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اتخاذ الإجراءات النظامية تجاه الواقعة

مواد مجهولة المصدر وألوان صناعية في المعسل داخل شقة بالمجمعة

الأربعاء ٢٧ ديسمبر ٢٠٢٣ الساعة ١١:٠٨ مساءً
مواد مجهولة المصدر وألوان صناعية في المعسل داخل شقة بالمجمعة
المواطن - فريق التحرير

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داهمت الفرق الرقابية التابعة لوزارة التجارة أحد المواقع لغش المعسل داخل شقة سكنية بمحافظة المجمعة، وتم اتخاذ الإجراءات النظامية تجاه الواقعة.

موقع لغش المعسل

وأوضحت التجارة، في مقطع فيديو نشرته عبر حسابها في منصة إكس، أن عمالة تغش وتخلط مواد مجهولة المصدر وألوانًا صناعية في “المعسل” داخل شقة سكنية، وتم إغلاق الموقع وإحالة المخالفين للجهات الأمنية.

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