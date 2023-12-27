مواد مجهولة المصدر وألوان صناعية في المعسل داخل شقة بالمجمعة

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داهمت الفرق الرقابية التابعة لوزارة التجارة أحد المواقع لغش المعسل داخل شقة سكنية بمحافظة المجمعة، وتم اتخاذ الإجراءات النظامية تجاه الواقعة.
وأوضحت التجارة، في مقطع فيديو نشرته عبر حسابها في منصة إكس، أن عمالة تغش وتخلط مواد مجهولة المصدر وألوانًا صناعية في “المعسل” داخل شقة سكنية، وتم إغلاق الموقع وإحالة المخالفين للجهات الأمنية.
ضبطناهم يغشون ويخلطون مواد مجهولة المصدر وألوان صناعية في "المعسل" داخل شقة سكنية..
أغلقنا الموقع وأحلنا المخالفين للجهات الأمنية. pic.twitter.com/KfPRzxtqz0
— وزارة التجارة (@MCgovSA) December 27, 2023