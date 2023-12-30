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بعد اهتمام الاتحاد والأهلي بضمه

مودريتش يثير الجدل بشأن مستقبله مع المرينغي

السبت ٣٠ ديسمبر ٢٠٢٣ الساعة ٦:٣٤ مساءً
مودريتش يثير الجدل بشأن مستقبله مع المرينغي
المواطن - فريق التحرير

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أثار نجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي ريال مدريد، الكرواتي لوكا مودريتش، مزيدًا من الجدل بشأن مستقبله مع المرينغي خلال الفترة المقبلة.

جدل بشأن مستقبل مودريتش

وقال مودريتش في تصريحات أبرزها خبير انتقالات اللاعبين في أوروبا، فابريزيو رومانو، عبر حسابه الخاص على منصة “إكس”: “خطتي هي مواصلة صنع التاريخ في ريال مدريد”.

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وأضاف النجم الكرواتي: “أطمح لمواصلة الفوز بالمباريات والألقاب، وآمل أن أحقق ذلك هذا الموسم، أريد الاستمتاع بكل لحظة، لأنك لا تعرف أبدًا كم من الوقت تستمر تجربتك مع أفضل فريق في العالم”.

مودريتش
النجم الكرواتي – المصدر @realmadriden

اهتمام سعودي بحسم الصفقة

ويرتبط مودريتش بعقد ممتد مع الفريق الأول لكرة القدم بنادي ريال مدريد حتى صيف عام 2024، وأكدت تقارير أن النجم الكرواتي يحظى باهتمام أكثر من ناد سعودي لضمه في الميركاتو الشتوي المقبل.

مودريتش
النجم الكرواتي – المصدر @realmadriden

وكان الاتحاد والأهلي قد حاولا التعاقد مع النجم الكرواتي في الصيف الماضي، قبل أن يعودا مجددًا للتفاوض معه؛ مقابل راتب سنوي 200 مليون يورو، بشرط إتمام الصفقة مطلع الشهر المقبل.

لوكا مودريتش
لوكا – المصدر @realmadriden

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