مودريتش يثير الجدل بشأن مستقبله مع المرينغي

أثار نجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي ريال مدريد، الكرواتي لوكا مودريتش، مزيدًا من الجدل بشأن مستقبله مع المرينغي خلال الفترة المقبلة.

جدل بشأن مستقبل مودريتش

وقال مودريتش في تصريحات أبرزها خبير انتقالات اللاعبين في أوروبا، فابريزيو رومانو، عبر حسابه الخاص على منصة “إكس”: “خطتي هي مواصلة صنع التاريخ في ريال مدريد”.

وأضاف النجم الكرواتي: “أطمح لمواصلة الفوز بالمباريات والألقاب، وآمل أن أحقق ذلك هذا الموسم، أريد الاستمتاع بكل لحظة، لأنك لا تعرف أبدًا كم من الوقت تستمر تجربتك مع أفضل فريق في العالم”.

اهتمام سعودي بحسم الصفقة

ويرتبط مودريتش بعقد ممتد مع الفريق الأول لكرة القدم بنادي ريال مدريد حتى صيف عام 2024، وأكدت تقارير أن النجم الكرواتي يحظى باهتمام أكثر من ناد سعودي لضمه في الميركاتو الشتوي المقبل.

وكان الاتحاد والأهلي قد حاولا التعاقد مع النجم الكرواتي في الصيف الماضي، قبل أن يعودا مجددًا للتفاوض معه؛ مقابل راتب سنوي 200 مليون يورو، بشرط إتمام الصفقة مطلع الشهر المقبل.