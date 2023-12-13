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بعد خروج يونايتد من دوري الأبطال

مورجان يحرج تين هاج بأرقام رونالدو في 2023

الأربعاء ١٣ ديسمبر ٢٠٢٣ الساعة ٣:٢٠ مساءً
مورجان يحرج تين هاج بأرقام رونالدو في 2023
المواطن - فريق التحرير

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سخر الإعلامي البريطاني بيرس مورجان، من المدير الفني لمانشستر يونايتد، الهولندي إريك تين هاج، بعد توديع الفريق لمنافسات دوري أبطال أوروبا.

مورجان يسخر من تين هاج

وخسر الفريق الأول لكرة القدم بنادي مانشستر يونايتد بالأمس ضد بايرن ميونيخ، في الجولة الأخيرة من مرحلة المجموعات بدوري أبطال أوروبا، ليودع البطولة القارية بعد احتلاله المركز الأخير.

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مانشستر يونايتد ضد بايرن ميونيخ
مباراة يونايتد والبايرن – المصدر @ManUtd

وكتب مورجان عبر حسابه الخاص على منصة “إكس”: “تهانينا لإريك تين هاج على تحطيم الرقم القياسي، أصبح مانشستر يونايتد أول فريق إنجليزي في التاريخ يتلقى 15 هدفًا في مرحلة المجموعات بدوري أبطال أوروبا”.

إيريك تين هاج
المدرب الهولندي – المصدر bbc

وأضاف: “للتذكير، كريستيانو رونالدو الرجل الذي اعتبره إريك تين هاج فائضًا عن متطلبات مانشستر يونايتد قبل عام سجل 50 هدفًا لناديه النصر والمنتخب في عام 2023، وهو أكبر عدد من الأهداف لأي لاعب كرة قدم محترف في العالم”.

كريستيانو رونالدو
كريستيانو – المصدر @AlNassrFC

تألق رونالدو مع النصر

وكان رونالدو قد فسخ عقده مع مانشستر يونايتد بعد مقابلة نارية مع بيرس مورجان، وهاجم خلالها تين هاج وإدارة النادي الإنجليزي، قبل أن ينتقل إلى صفوف الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر في يناير الماضي.

ويُقدم رونالدو مستوى مميزًا مع الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر، حيث قاده لحصد لقب البطولة العربية بداية الموسم الحالي، ويتصدر قائمة هدافي دوري روشن السعودي برصيد 16 هدفًا، بجانب صناعته لـ8 أهداف.

كريستيانو رونالدو
رونالدو – المصدر @AlNassrFC

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