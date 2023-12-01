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بعد مباراة سيرفيت السويسري

مورينيو غاضب على لاعبي روما .. والسبب !

الجمعة ١ ديسمبر ٢٠٢٣ الساعة ٦:٤٩ مساءً
مورينيو غاضب على لاعبي روما .. والسبب !
المواطن - محمد سمعه

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صب المدرب البرتغالي جوزيه مورينيو، المدير الفني للفريق الكروي الأول بنادي روما الإيطالي، جام غضبه على لاعبي الفريق الإيطالي، وذلك بعد التعادل مع سيرفيت السويسري بهدف لكل فريق أمس في بطولة الدوري الأوروبي.

وكان البلجيكي روميلو لوكاكو سجل هدف التقدم للفريق الإيطالي ثم تعادل اللاعب كريس بيديا لنادي سيرفيت.

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لاعبو روما لا يتحملون المسؤولية

وخلال تصريحاته الإعلامية، قال مورينيو: “بعض اللاعبين في فريقي لا يتحملون المسؤولية، ما يحدث منهم داخل الملعب يدل على هذا الأمر”.

ديبالا - روما وسيرفيت

وتابع: “لا أصدق أن لاعبي روما منحوا الفرصة لفريق كان متأخرًا في النتيجة بهدف لكي يعود في المباراة ويسجل هدف التعادل، على ما يبدو أنهم لا يملكون الخبرة الأوروبية لخوض مثل هذا النوع من المباريات”.

وأضاف: “لا أعتقد أن اللعب في مرحلة الإقصائيات أمر كارثي، لكنني لا أفهم لعبت 150 مباراة في دوري أبطال أوروبا، ودائمًا كان مصدر التحفيز لدي مرتفعًا ويصل لعنان السماء”.

 

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