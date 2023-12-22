موسكو: قد نقطع علاقاتنا مع أمريكا إذا صادرت الأصول الروسية

هددت موسكو بقطع العلاقات الدبلوماسية مع الولايات المتحدة إذا صادرت الأصول الروسية المجمدة لديها، كما هددت موسكو بأنه سيكون لها رد على نشر أمريكا للصواريخ في أوروبا وآسيا والمحيط الهادئ.

تجميد الأصول الروسية

وكانت أمريكا والدول الغربية جمدت الأصول الروسية ردًا على التدخل الروسي في أوكرانيا قبل أكثر من 20 شهرًا وتصاعدت وتيرة الخلاف بين الدولتين منذ ذلك الحين.

وقد جمد حلفاء أوكرانيا البارزين أكثر من 330 مليار دولار من الموارد المالية المملوكة للنخبة الروسية والبنك المركزي منذ غزو القوات الروسية، حيث تم تجميد 30 مليار دولار من أصول حكام ومسؤولين روس، فيما تم أيضا تجميد 300 مليار دولار مملوكة للبنك المركزي الروسي.

فرض سقف للنفط الروسي

من جهة أخرى قامت الولايات المتحدة وحلفاؤها بتحديث التدابير لضمان تطبيق سقف السعر على النفط الروسي، وفقًا لما أعلنته الخزانة الأمريكية

وطلبت أمريكا من دول التحالف الحصول على تأكيد من شركائهم التجاريين في كل مرة يقومون فيها بتحميل أو شحن النفط الروسي، مع إجراء تغييرات تطلب من المشاركين في سلسلة التوريد، الوصول إلى تفاصيل التكاليف الإضافية، مثل التأمين والشحن، لمشاركتها عند الطلب مع الموردين النهائيين.

يذكر أن دول مجموعة السبع والاتحاد الأوروبي وأستراليا فرضت سقفًا على أسعار النفط الروسي عند مستوى 60 دولارًا مقابل البرميل في ديسمبر 2022، وفي فبراير 2023 على المشتقات النفطية عند مستوى ما بين 45 و100 دولار.