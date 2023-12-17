موسم الرياض يعلق الحفلات الغنائية 3 أيام نظرًا لوفاة الشيخ نواف الأحمد

أعلن موسم الرياض عن تعليق الحفلات الغنائية لمدة 3 أيام نظرًا لوفاة أمير الكويت الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح، رحمه الله.

وأقيمت صلاة الميت على صاحب السمو الراحل الشيخ نواف الأحمد، صباح اليوم، ووري جثمانه الثرى في مقبرة الصليبخات، في مراسم اقتصرت على أفراد الأسرة الحاكمة.

وأقيمت صلاة الغائب على الفقيد، بالحرم المكي والمسجد النبوي بعد صلاة الظهر اليوم الأحد بناء على توجيه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز.