طبيب يكشف تفاصيل وفاة 13 شخصًا بسبب مزاعم علاج السرطان ببول الإبل موسم الرياض يعلق الحفلات الغنائية 3 أيام نظرًا لوفاة الشيخ نواف الأحمد وقت إضافي في مباراة الأهلي وفلومينينسي توافد القادة على الكويت للتعزية في وفاة الشيخ نواف الأحمد ميتروفيتش يواصل ملاحقة رونالدو على صدارة قائمة الهدافين بتوجيه الملك سلمان.. ولي العهد إلى الكويت للعزاء في نواف الأحمد دينيز: نُركز على مواجهة الأهلي والسيتي من أفضل فرق العالم الفرق البرازيلية عُقدة الأهلي المصري بمونديال الأندية ميلو: الأهلي المصري قوي ونحلم بالتتويج بوتين : روسيا لا تبيع سيادتها مقابل السجق
أعلن موسم الرياض عن تعليق الحفلات الغنائية لمدة 3 أيام نظرًا لوفاة أمير الكويت الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح، رحمه الله.
وأقيمت صلاة الميت على صاحب السمو الراحل الشيخ نواف الأحمد، صباح اليوم، ووري جثمانه الثرى في مقبرة الصليبخات، في مراسم اقتصرت على أفراد الأسرة الحاكمة.
وأقيمت صلاة الغائب على الفقيد، بالحرم المكي والمسجد النبوي بعد صلاة الظهر اليوم الأحد بناء على توجيه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز.