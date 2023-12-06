موسم الرياض يعلن موعد مباراة ليلة الأبطال بين جالطة سراي وفنربخشة

أعلن موسم الرياض 2023، عن موعد “ليلة الأبطال” التي ستجمع فريقي جالطة سراي، وفنربخشة للتنافس على كأس السوبر التركي، في إستاد الأول بارك بالعاصمة الرياض يوم 29 ديسمبر الجاري.

كأس السوبر التركي

وتعد استضافة مباراة السوبر التركي واحدة من فعاليات موسم الرياض هذا العام، حيث ينظم عددًا من المناسبات الرياضية، والفعاليات العالمية التي تجد اهتمامًا كبيرًا من الجماهير الرياضية في جميع أنحاء العالم، ويمكن حضور المباراة من خلال الرابط: هنا.

ويقدم موسم الرياض لزواره عددًا من الفعاليات الرياضية العالمية في كرة القدم، وبطولات التنس، إضافة إلى الملاكمة، وعدد من الألعاب التقنية والإلكترونية ذات العلاقة بالرياضة ومجالاتها المتنوعة.

ويتيح الموسم لزواره من محبي كرة القدم الاطلاع على مجموعة من التجارب الرياضية في متحف رونالدو، ونادي تايسون للملاكمة، ومجموعة من الخيارات الترفيهية المتنوعة، إضافة إلى استكشاف الثقافات العالمية التي تشكل جزءًا من فعالياته.