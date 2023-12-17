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من أمتعة الركاب وباعوا بعضها لمتاجر محلية

موظفو مطار في إسبانيا سرقوا ساعات وهواتف ومجوهرات بمليوني يورو

الأحد ١٧ ديسمبر ٢٠٢٣ الساعة ٣:٠٦ مساءً
موظفو مطار في إسبانيا سرقوا ساعات وهواتف ومجوهرات بمليوني يورو
المواطن - فريق التحرير

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تورط عدد من الموظفين بأحد مطارات إسبانيا في سرقة أمتعة الركاب خاصة الهدايا الثمينة والمجوهرات والهواتف الذكية أثناء عملية شحن الحقائب.

سرقة المسافرين في إسبانيا

وأوقف الحرس المدني 14 موظفًا في مطار بجزيرة تنريفه الإسبانية، للاشتباه في سرقتهم أغراضًا بقيمة نحو مليوني يورو من أمتعة الركاب، على ما أفاد الحرس المدني.

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وأوضحت الوكالة الأمنية، في بيان، أن المسروقات شملت 29 ساعة فاخرة و22 هاتفًا ذكيًا و120 قطعة مجوهرات سُرقت من مسافرين من جنسيات عدة في المطار الواقع جنوب جزيرة تنريفه.

وتحقق السلطات أيضًا في شأن 20 موظفًا آخرين في المطار و27 متجرًا للمجوهرات في الجزيرة.

سرقة أمتعة المسافرين

وتنتشر سرقة أمتعة المسافرين في بعض المطارات حول العالم، حيث يقوم موظفو المطار بتفتيش الحقائب ويكون بمقدورهم الوصول إلى الهدايا الثمينة غالية السعر وخفيفة الوزن.

وفي الغالب لا يكتشف المسافرون علميات السرقة إلا بعد مغادرة المطار ومنهم من يغض الطرف عن الواقعة في حال كانت المسروقات بسيطة لكن يحق لهم في جميع الأحوال تقديم شكاوى في حال ثبوت العبث في الحقائب وسرقتها.

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