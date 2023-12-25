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موعد إجازة منتصف الفصل الدراسي الثاني 1445

الإثنين ٢٥ ديسمبر ٢٠٢٣ الساعة ٢:٢٣ مساءً
موعد إجازة منتصف الفصل الدراسي الثاني 1445
المواطن - فريق التحرير

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بدأت العديد من المدارس في إصدار وتوزيع جداول اختبارات منتصف الفصل الدراسي الثاني 1445 في كافة المراحل بعد توجيهات وزارة التعليم بإجراء الاختبارات اعتبارًا من الأحد المقبل.

إجازة منتصف الفصل الدراسي الثاني

وبحسب التقويم الدراسي ستبدأ إجازة منتصف الفصل الدراسي الثاني، يوم 22/06/1445 الموافق 04/01/2024، فيما ستكون بداية الدراسة بعد إجازة منتصف الفصل الدراسي الثاني يوم 02/07/1445 الموافق 14/01/2024.

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فيما ستشهد الأسابيع المتبقية من الفصل الثاني إجازة نهاية أسبوع مطولة يوم 16/07/1445 الموافق 28/01/2024 فيما ستكون إجازة يوم التأسيس وبداية إجازة الفصل الدراسي الثاني يوم 12/08/1445 الموافق 22/02/2024.

اختبارات منتصف الفصل الدراسي

وكانت وزارة التعليم وجهت مدارس التعليم العام للبنين والبنات في المناطق والمحافظات، ببدء إجراء اختبارات منتصف الفصل الدراسي الثاني للعام الدراسي الحالي، اعتبارًا من الأحد المقبل ولمدة أسبوع كامل.

وشددت الوزارة، على ضرورة أن تنفذ الاختبارات خلال الحصص اليومية المعتادة دون إخلال بسير اليوم الدراسي، ورصد الدرجات في نظام نور الإلكتروني فور الانتهاء من الاختبارات.

بداية الفصل الثالث

وستكون بداية الدراسة للطلاب للفصل الدراسي الثالث يوم 22/08/1445 الموافق 03/03/2024 على أن تبدأ إجازة نهاية العام الدراسي للطلاب ومنسوبي المدارس والمعاهد ورياض الأطفال ومكاتب التعليم يوم 04/12/1445 الموافق 10/06/2024.

استمرار التقويم الذاتي

يذكر أن وزير التعليم يوسف بن عبدالله البنيان، قد وجه في وقت سابق، كافة إدارات التعليم لتنفيذ التقويم الذاتي قبل نهاية الفصل الدراسي الثاني من العام الجاري عبر منصة تميز حسب الخطط الموضوعة وتيسير عمل فرق التقويم الخارجي.

أهداف التقويم

ويهدف هذا البرنامج إلى قياس مستوى أداء المدارس، بعد انتهاء أكثر من 22 ألف مدرسة تم تقييمها سابقًا من خلال التقويم الذاتي، حيث ويتم قياس مستوى الأداء في هذه المدارس باستخدام المنصة الرقمية “تميز” التي تعد جزءًا من البرنامج الوطني للتقويم المدرسي.

وتتضمن عملية التقويم المدرسي مشاركة أكثر من 1200 أخصائي تقويم مدرسي من هيئة تقويم التعليم والتدريب، أيضًا سيتم دعمهم بواسطة أكثر من 500 مشرف تربوي من وزارة التعليم ومن إدارات ومكاتب التعليم المحلية.

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