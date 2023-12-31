Icon

آلية ظهور نتيجة أهلية الضمان الاجتماعي ومدة احتسابها Icon وظائف شاغرة لدى المياه الوطنية في 3 مدن Icon وظائف إدارية شاغرة لدى هيئة سدايا Icon وظائف شاغرة بشركة الخزف السعودي Icon وظائف إدارية شاغرة لدى التركي القابضة Icon وظائف إدارية وهندسية شاغرة في وزارة الطاقة Icon وظائف شاغرة لدى تبوك للصناعات الدوائية Icon قرارات في تعليم حائل والتطبيق يبدأ غدًا Icon وظائف إدارية وهندسية شاغرة في حلول الأولى Icon المحافظة على البيئة محور خطبة الجمعة Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

حصاد اليوم

أخبار أمنية

وظائف

الرياضة

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

الرياضة
حصاد اليوم
تُقام في كوت ديفوار مطلع عام 2024

موعد انطلاق بطولة كأس أمم إفريقيا 2023

الأحد ٣١ ديسمبر ٢٠٢٣ الساعة ٨:١٨ مساءً
موعد انطلاق بطولة كأس أمم إفريقيا 2023
المواطن - محمد سمعه

مواضيع ذات علاقة

يترقب عشاق مباريات كأس أمم إفريقيا 2023 انطلاق البطولة في نسختها الـ 34، حيث تُقام مطلع عام 2024 في دولة كوت ديفوار.

وتنطلق البطولة بداية من يوم 13 يناير المقبل حتى يوم 11 فبراير من العام المقبل.

قد يهمّك أيضاً
9 معايير رد بها المسند على قرار التعليم بتعليق الدراسة بسبب الظواهر الجوية

9 معايير رد بها المسند على قرار التعليم بتعليق الدراسة بسبب الظواهر...

الرئيس التنفيذي لـ كأس آسيا: التسجيل بمنصة هيّا يُسهل مهمة دخول أصحاب السيارات لقطر

الرئيس التنفيذي لـ كأس آسيا: التسجيل بمنصة هيّا يُسهل مهمة دخول أصحاب...

مجموعات كأس أمم إفريقيا 2023

وجاءت المجموعة الأولى مكونة من: “كوت ديفوار البلد المضيف، نيجيريا، غينيا الإستوائية، غينيا بيساو”.

المجموعة الثانية مكونة من: “مصر، غانا، الرأس الأخضر، موزمبيق”.

المجموعة الثالثة مكونة من: “السنغال، الكاميرون، غينيا كوناكري، جامبيا”.

السنغال بطلة أمم إفريقيا 2021

المجموعة الرابعة مكونة من: “الجزائر، بوركينا فاسو، موريتانيا، أنجولا”.

المجموعة الخامسة مكونة من: “تونس، مالي، جنوب إفريقيا، نامبيبا”.

المجموعة السادسة: “المغرب، الكونغو الديمقراطية، زامبيا، تنزانيا”.

وكان المنتخب السنغالي تُوج بلقب كأس أمم إفريقيا 2021 الذي أُقيم في الكاميرون على حساب منتخب مصر.

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
Al Mouwaten تابعوا قناة المواطن على واتساب
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

أبل تعالج ثغرة أمنية لحماية مستخدمي الآيفون من الاختراقات
تكنولوجيا

أبل تعالج ثغرة أمنية لحماية مستخدمي الآيفون...

تكنولوجيا
ولي العهد يتلقى اتصالًا هاتفيًّا من رئيس وزراء الهند
محمد بن سلمان

ولي العهد يتلقى اتصالًا هاتفيًّا من رئيس...

محمد بن سلمان
رباعية لـ الريال ضد فياريال تُعيده لصدارة الدوري الإسباني
الرياضة

رباعية لـ الريال ضد فياريال تُعيده لصدارة...

الرياضة
وظائف شاغرة لدى فروع مجموعة العليان
وظائف

وظائف شاغرة لدى فروع مجموعة العليان

وظائف
الفيفا يكشف تصنيف الأندية الآسيوية .. والهلال يتفوق على النصر بفارق 48 نقطة
الرياضة

الفيفا يكشف تصنيف الأندية الآسيوية .. والهلال...

الرياضة
بيان سعودي روسي مشترك: تعزيز التعاون الدفاعي والاستثمارات وتبادل الزيارات
السعودية اليوم

بيان سعودي روسي مشترك: تعزيز التعاون الدفاعي...

السعودية اليوم
هل ستستمر ضريبة القيمة المضافة 15%؟
السعودية اليوم

هل ستستمر ضريبة القيمة المضافة 15%؟

السعودية اليوم
تسلا تحذف تطبيق ديزني بلس من سياراتها
أخبار السيارات

تسلا تحذف تطبيق ديزني بلس من سياراتها

أخبار السيارات

اشترك في نشرة «المواطن»

هذه الخانة مطلوبه