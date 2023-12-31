موعد انطلاق بطولة كأس أمم إفريقيا 2023

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يترقب عشاق مباريات كأس أمم إفريقيا 2023 انطلاق البطولة في نسختها الـ 34، حيث تُقام مطلع عام 2024 في دولة كوت ديفوار.
وتنطلق البطولة بداية من يوم 13 يناير المقبل حتى يوم 11 فبراير من العام المقبل.
وجاءت المجموعة الأولى مكونة من: “كوت ديفوار البلد المضيف، نيجيريا، غينيا الإستوائية، غينيا بيساو”.
المجموعة الثانية مكونة من: “مصر، غانا، الرأس الأخضر، موزمبيق”.
المجموعة الثالثة مكونة من: “السنغال، الكاميرون، غينيا كوناكري، جامبيا”.
المجموعة الرابعة مكونة من: “الجزائر، بوركينا فاسو، موريتانيا، أنجولا”.
المجموعة الخامسة مكونة من: “تونس، مالي، جنوب إفريقيا، نامبيبا”.
المجموعة السادسة: “المغرب، الكونغو الديمقراطية، زامبيا، تنزانيا”.
وكان المنتخب السنغالي تُوج بلقب كأس أمم إفريقيا 2021 الذي أُقيم في الكاميرون على حساب منتخب مصر.