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موعد صرف المعاشات لمستفيدي التقاعد والتأمينات

الجمعة ٢٩ ديسمبر ٢٠٢٣ الساعة ٨:١٤ مساءً
موعد صرف المعاشات لمستفيدي التقاعد والتأمينات
المواطن - فريق التحرير

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قالت المؤسسة العامة لـ التأمينات الاجتماعية: إنه يتم صرف المعاشات يوم 25 من كل شهر ميلادي لمستفيدي أنظمة التقاعد، ويوم 1 من الشهر الميلادي لمستفيدي نظام التأمينات.

كما تتيح المؤسسة العامة للتأمينات إمكانية استخراج بطاقة تقدير من الموقع الإلكتروني الرسمي في خطوات بسيطة للمتقاعدين.

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خطوات استخراج بطاقة تقدير للمتقاعدين

– تسجيل الدخول عن طريق الاسم وكلمة المرور من خلال الرابط التالي “اضغط هنا“.
– انتقل إلى الخدمات الإلكترونية ثم خدمات الأفراد.
– اختر خدمة إصدار بطاقة مستفيد.
– قم بتعبئة البيانات المطلوبة منك لإصدار البطاقة.
– قم برفع المستندات المطلوبة.
– قم بالتأكيد على الإقرار وإكمال طلبك.
– يتم متابعة تنفيذ الخدمة عن طريق المنصة والذي يستغرق قرابة 9 أيام.

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