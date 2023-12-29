موعد صرف المعاشات لمستفيدي التقاعد والتأمينات المودة تستهدف خدمة 75 ألف أسرة خلال 2024 محاورة شعرية بلون الزجل بين تركي الميزاني وشاعر لبناني حضور نسائي وزوار أوروبيون في كأس العلا للصقور أصدقاء رواد الكشافة يختتمون البرنامج العملي للتأهيل البيئي تشكيل النصر المتوقع لمباراة التعاون أبها يتفوق على الرائد بهدفين في الشوط الأول وظائف شاغرة لدى شركة EY في 3 مدن وظائف شاغرة لدى أرامكو الطبي 3,9 ملايين موظف سعودي مسجل في سوق العمل للربع الثالث 2023
قالت المؤسسة العامة لـ التأمينات الاجتماعية: إنه يتم صرف المعاشات يوم 25 من كل شهر ميلادي لمستفيدي أنظمة التقاعد، ويوم 1 من الشهر الميلادي لمستفيدي نظام التأمينات.
كما تتيح المؤسسة العامة للتأمينات إمكانية استخراج بطاقة تقدير من الموقع الإلكتروني الرسمي في خطوات بسيطة للمتقاعدين.
– تسجيل الدخول عن طريق الاسم وكلمة المرور من خلال الرابط التالي “اضغط هنا“.
– انتقل إلى الخدمات الإلكترونية ثم خدمات الأفراد.
– اختر خدمة إصدار بطاقة مستفيد.
– قم بتعبئة البيانات المطلوبة منك لإصدار البطاقة.
– قم برفع المستندات المطلوبة.
– قم بالتأكيد على الإقرار وإكمال طلبك.
– يتم متابعة تنفيذ الخدمة عن طريق المنصة والذي يستغرق قرابة 9 أيام.