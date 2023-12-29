موعد صرف المعاشات لمستفيدي التقاعد والتأمينات

قالت المؤسسة العامة لـ التأمينات الاجتماعية: إنه يتم صرف المعاشات يوم 25 من كل شهر ميلادي لمستفيدي أنظمة التقاعد، ويوم 1 من الشهر الميلادي لمستفيدي نظام التأمينات.

كما تتيح المؤسسة العامة للتأمينات إمكانية استخراج بطاقة تقدير من الموقع الإلكتروني الرسمي في خطوات بسيطة للمتقاعدين.

خطوات استخراج بطاقة تقدير للمتقاعدين

– تسجيل الدخول عن طريق الاسم وكلمة المرور من خلال الرابط التالي “اضغط هنا“.

– انتقل إلى الخدمات الإلكترونية ثم خدمات الأفراد.

– اختر خدمة إصدار بطاقة مستفيد.

– قم بتعبئة البيانات المطلوبة منك لإصدار البطاقة.

– قم برفع المستندات المطلوبة.

– قم بالتأكيد على الإقرار وإكمال طلبك.

– يتم متابعة تنفيذ الخدمة عن طريق المنصة والذي يستغرق قرابة 9 أيام.