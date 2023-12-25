أعلن صندوق تنمية الموارد البشرية عن موعد الصرف لمكافأة تطوير الخريجين (تمهير).

موعد صرف مكافأة تمهير

وقال هدف ردًّا على استفسارات بشأن موعد صرف مكافأة تمهير عبر منصة إكس، مساء اليوم الاثنين: إن موعد صرف مكافأة تمهير تكون من 10 إلى 15 من كل شهر ميلادي خلال أيام العمل الرسمية على أن تكون حالة الاستحقاق الظاهرة في لوحة بيانات التدريب على رأس العمل (مستحق).

شروط التقدم

جدير بالذكر أنه بحسب الموقع الرسمي لتمهير، يشترط في المتقدم الشروط الآتية:

أن يكون سعودي الجنسية.

أن يكون مسجلًا في الخدمات الإلكترونية لصندوق تنمية الموارد البشرية.

أن يكون حاصلًا على درجة الدبلوم من المعاهد والكليات الصحية والإدارية، مدته لا تقل عن سنة دراسية واحدة من جهة معتمدة (فصلين دراسين) أو أن يكون المتقدم حاصلًا على درجة البكالوريوس أو أعلى.

أن تشير سجلات التأمينات الاجتماعية ووزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية إلى عدم تسجيل الباحث عن عمل على أي وظيفة خلال الثلاثة أشهر السابقة.

ألا يكون ملتحقًا بأي عمل حاليًّا في القطاع العام أو الخاص.

ألا يكون الفرد ضمن قائمة المحظورين لدى صندوق تنمية الموارد البشرية.

ألا يكون قد استفاد من برنامج تطوير الخريجين بما لا يزيد على فرصتين وبحد أقصى 6 أشهر للفرصتين.