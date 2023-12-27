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موعد قرعة دور الـ16 من دوري أبطال آسيا

الأربعاء ٢٧ ديسمبر ٢٠٢٣ الساعة ٢:٣٤ مساءً
موعد قرعة دور الـ16 من دوري أبطال آسيا
المواطن - فريق التحرير

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تترقب الجماهير قرعة دوري الـ16 من بطولة دوري أبطال آسيا، في ظل الصراع القوي بين الفرق، لمواصلة المشوار نحو المباراة النهائية والتتويج باللقب.

موعد قرعة دوري أبطال آسيا

وأوضح حساب دوري أبطال آسيا عبر منصة “إكس”، أن قرعة دور الـ16، ستُقام في كوالالمبور، يوم غد الخميس، عند الساعة 11 صباحًا بتوقيت السعودية، وسيتم بثها عبر قناة الاتحاد الآسيوي لكرة القدم على “يوتيوب”.

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وتأهل في منطقة الغرب بدوري أبطال آسيا، في الصدارة كل من؛ الهلال، النصر والاتحاد، العين الإماراتي وناساف الأوزباكستاني، وصعد كأفضل أندية بالمركز الثاني، كل من؛ الفيحاء، نافباخور الأوزبكي وسباهان الإيراني.

قرعة دوري أبطال آسيا
الأندية المتأهلة – المصدر afc

وصعد عن منطقة الغرب، في الصدارة كل من؛ بانكوك يونايتد التايلاندي، بوهانج ستيلرز الكوري، والثلاثي الياباني يوكوهاما مارينوس، فينتفوريت كوفو وكاوازاكي فرونتال، وكأفضل أصحاب المركز الثاني؛ شاندونج تايشان، جيونبوك هيونداي موتورز وأولسان هيونداي.

قرعة دوري أبطال آسيا
الأندية المتأهلة – المصدر afc

موعد مباريات دور الـ16

وتلعب أندية الغرب مواجهات ذهاب دور الـ16 في 12و13 فبراير، والإياب في 19 و20 من الشهر ذاته، بينما تُقام مواجهات أندية الشرق بعد يوم واحد من الغرب، حيث تلعب في 13 و14 فبراير، والإياب 20 و21.

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