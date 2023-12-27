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في الجولة الـ19 بالدوري الإنجليزي

موعد مباراة آرسنال ضد وست هام والقنوات الناقلة

الأربعاء ٢٧ ديسمبر ٢٠٢٣ الساعة ٨:٢٧ مساءً
موعد مباراة آرسنال ضد وست هام والقنوات الناقلة
المواطن - فريق التحرير

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يترقب عشاق كرة القدم الإنجليزية مساء غدٍ، مباراة آرسنال ضد وست هام يونايتد، وذلك ضمن منافسات الجولة الـ19 من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.

آرسنال ضد وست هام 

وتقام المباراة مساء غدًا، في تمام الساعة الـ11 والربع مساءً بتوقيت السعودية عبر قنوات BEIN SPORTS HD 1 , DIGI SPORT 1 HD ROMANIA , BEIN SPORTS HD 1 ENGLISH.

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وتنطلق المباراة بين الفريقين على ملعب “الإمارات” معقل الجانرز في لندن.

آرسنال ضد وست هام

وكانت مباريات الجولة الـ 19 من الدوري الإنجليزي انطلقت بداية من أمس بفوز نوتنغهام فورست على نيوكاسل يونايتد بثلاثية لهدف، وفاز لوتون تاون على شيفيلد يونايتد بثلاثية لهدفين، وفاز بورنموث على فولهام بثلاثية دون رد، وفاز ليفربول على بيرنلي بثنائية دون رد، وفاز مانشستر يونايتد على أستون فيلا بنتيجة 3- 2.

بينما في مباريات اليوم الأربعاء، سيلعب تشيلسي ضد كريستال بالاس وبرينتفورد ضد وولفرهامبتون في تمام العاشرة والنصف مساءً بتوقيت المملكة، بينما سيلعب إيفرتون ضد مانشستر سيتي في الساعة الـ11 والربع مساءً بتوقيت المملكة.

آرسنال ضد وست هام

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