موعد مباراة الأهلي المصري ضد فلوميننسي

يستعد الفريق الكروي الأول بالنادي الأهلي المصري، لمواجهة فريق فلوميننسي البرازيلي في نصف نهائي كأس العالم للأندية يوم الاثنين المقبل.

الأهلي المصري ضد فلوميننسي

وتُقام المباراة في تمام التاسعة مساءً بتوقيت السعودية، الثامنة مساءً بتوقيت مصر على قناة SSC 1 HD بتعليق كل من علي سعيد الكعبي ومحمد حسين أضرضور.

وكان الأهلي تأهل لنصف نهائي مونديال الأندية، بعد الفوز على نادي اتحاد جدة بثلاثية لهدف مساء الجمعة.

وتقدم التونسي علي معلول بالهدف الأول للأهلي في الدقيقة الـ23 من الشوط الأول.

وفي الشوط الثاني، سجل المارد الأحمر هدفين، عبر كل من حسين الشحات وإمام عاشور.

ثم قلص اللاعب الفرنسي كريم بنزيما الفارق للاتحاد محرزًا الهدف الوحيد للعميد في الدقيقة الـ91.