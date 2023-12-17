بوتين : روسيا لا تبيع سيادتها مقابل السجق موعد مباراة الأهلي ضد فلومينينسي والقنوات الناقلة سابك للمغذيات الزراعية توزع 1.42 مليار ريال على المساهمين جمال عارف: إقالة نونو سانتو بداية السقوط المياه تتجمد مع أول موجة برد قوية في مرتفعات عسير مارسيلو يحلم بحصد كأس العالم للأندية 2023 ياسين بونو يسعى لكسر رقم غروهي ضبط سوداني رعى الإبل في محمية الأمير محمد بن سلمان الملكية 3 أسباب وراء دفء الشتاء في الساحل الغربي للسعودية غاياردو في ورطة قبل مواجهة الرائد
تترقب الجماهير مباراة الأهلي ضد فلومينينسي البرازيلي، ضمن منافسات بطولة كأس العالم للأندية 2023، وسط صراع قوي بينهما لخطف بطاقة التأهل.
وستُقام مباراة الأهلي ضد فلومينينسي البرازيلي، يوم غد الاثنين، عند الساعة التاسعة مساء بتوقيت السعودية، على ملعب الجوهرة المشعة في جدة، في الدور نصف النهائي من كأس العالم للأندية.
ومن المقرر أن يتم إذاعة مباراة الأهلي ضد فلومينينسي على قناة SSC1 HD، بتعليق علي سعيد الكعبي ومحمد حسين أضرضور، وذلك بالإضافة إلى بث المواجهة المرتقبة عبر منصة شاهد.
وتأهل الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي المصري، بطل دوري أبطال إفريقيا إلى الدور نصف النهائي من كأس العالم للأندية، بعد تجاوزه لعقبة الاتحاد في ربع النهائي بثلاثة أهداف مقابل هدف.
على الجانب الآخر، يبدأ الفريق الأول لكرة القدم بنادي فلومينينسي البرازيلي، بطل كوبا ليبرتادوريس، مشواره في كأس العالم للأندية 2023 من الدور نصف النهائي، ويأمل في مواصلة مشواره والمنافسة على اللقب.