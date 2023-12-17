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في كأس العالم للأندية 2023

موعد مباراة الأهلي ضد فلومينينسي والقنوات الناقلة

الأحد ١٧ ديسمبر ٢٠٢٣ الساعة ٤:٣٦ مساءً
موعد مباراة الأهلي ضد فلومينينسي والقنوات الناقلة
المواطن - فريق التحرير

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تترقب الجماهير مباراة الأهلي ضد فلومينينسي البرازيلي، ضمن منافسات بطولة كأس العالم للأندية 2023، وسط صراع قوي بينهما لخطف بطاقة التأهل.

مباراة الأهلي ضد فلومينينسي

وستُقام مباراة الأهلي ضد فلومينينسي البرازيلي، يوم غد الاثنين، عند الساعة التاسعة مساء بتوقيت السعودية، على ملعب الجوهرة المشعة في جدة، في الدور نصف النهائي من كأس العالم للأندية.

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الأهلي المصري
لاعبو الفريق – المصدر @fifaworldcup_ar

ومن المقرر أن يتم إذاعة مباراة الأهلي ضد فلومينينسي على قناة SSC1 HD، بتعليق علي سعيد الكعبي ومحمد حسين أضرضور، وذلك بالإضافة إلى بث المواجهة المرتقبة عبر منصة شاهد.

الاتحاد ضد الأهلي المصري
جانب من المباراة – المصدر @saudiFF

الفريقان في كأس العالم للأندية

وتأهل الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي المصري، بطل دوري أبطال إفريقيا إلى الدور نصف النهائي من كأس العالم للأندية، بعد تجاوزه لعقبة الاتحاد في ربع النهائي بثلاثة أهداف مقابل هدف.

على الجانب الآخر، يبدأ الفريق الأول لكرة القدم بنادي فلومينينسي البرازيلي، بطل كوبا ليبرتادوريس، مشواره في كأس العالم للأندية 2023 من الدور نصف النهائي، ويأمل في مواصلة مشواره والمنافسة على اللقب.

فلومينينسي
لاعبو الفريق – المصدر fifa

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