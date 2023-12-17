موعد مباراة الأهلي ضد فلومينينسي والقنوات الناقلة

تترقب الجماهير مباراة الأهلي ضد فلومينينسي البرازيلي، ضمن منافسات بطولة كأس العالم للأندية 2023، وسط صراع قوي بينهما لخطف بطاقة التأهل.

مباراة الأهلي ضد فلومينينسي

وستُقام مباراة الأهلي ضد فلومينينسي البرازيلي، يوم غد الاثنين، عند الساعة التاسعة مساء بتوقيت السعودية، على ملعب الجوهرة المشعة في جدة، في الدور نصف النهائي من كأس العالم للأندية.

ومن المقرر أن يتم إذاعة مباراة الأهلي ضد فلومينينسي على قناة SSC1 HD، بتعليق علي سعيد الكعبي ومحمد حسين أضرضور، وذلك بالإضافة إلى بث المواجهة المرتقبة عبر منصة شاهد.

الفريقان في كأس العالم للأندية

وتأهل الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي المصري، بطل دوري أبطال إفريقيا إلى الدور نصف النهائي من كأس العالم للأندية، بعد تجاوزه لعقبة الاتحاد في ربع النهائي بثلاثة أهداف مقابل هدف.

على الجانب الآخر، يبدأ الفريق الأول لكرة القدم بنادي فلومينينسي البرازيلي، بطل كوبا ليبرتادوريس، مشواره في كأس العالم للأندية 2023 من الدور نصف النهائي، ويأمل في مواصلة مشواره والمنافسة على اللقب.