موعد مباراة الأهلي ضد مودرن فيوتشر والقنوات الناقلة

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يترقب عشاق كرة القدم المصرية، مساء غدٍ، مباراة الأهلي ضد مودرن فيوتشر في نهائي كأس السوبر المصري.
وتُقام المباراة غدًا، في تمام الثامنة مساءً بتوقيت السعودية، السابعة مساءً بتوقيت مصر على ملعب “محمد بن زايد بنادي الجزيرة الإماراتي.
كما تُنقل المباراة عبر قناتي “أبو ظبي الرياضية” و”On Time Sports”.
وكان النادي الأهلي تأهل لنهائي كأس السوبر بعد الفوز على فريق سيراميكا كليوباترا بهدف دون رد في دور نصف النهائي، بينما تأهل مودرن فيوتشر على حساب فريق بيراميدز بعد الفوز على الأخير بنتيجة 14- 13 في ركلات الجزاء الترجيحية.