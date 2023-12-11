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في افتتاح بطولة كأس العالم للأندية

موعد مباراة الاتحاد ضد أوكلاند سيتي والقنوات الناقلة

الإثنين ١١ ديسمبر ٢٠٢٣ الساعة ٥:١٤ مساءً
موعد مباراة الاتحاد ضد أوكلاند سيتي والقنوات الناقلة
المواطن - محمد سمعه

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تُفتتح مباريات كأس العالم للأندية بداية من الغد، بلقاء الاتحاد ضد أوكلاند سيتي النيوزيلاندي في الدور الأول من البطولة والتي تستضيفها مدينة جدة خلال الفترة من 12 إلى 22 ديسمبر.

الاتحاد ضد أوكلاند سيتي

وتنطلق مباراة الاتحاد ضد أوكلاند سيتي في التاسعة مساءً بتوقيت السعودية، الثامنة مساءً بتوقيت مصر على ملعب الجوهرة المشعة في جدة.

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وستُنقل المباراة عبر قنوات SSC 1 HD , MAX SPORT 1 HD , TNT SPORTS 3 , SPORT TV1 PORTUGAL.

وكان الاتحاد سبق له وأن شارك مرة واحدة في كأس العالم للأندية وكانت في عام 2005 في اليابان، حيث احتل فيها المركز الرابع.

الاتحاد
لاعبو الاتحاد – المصدر @SPL

استبدال فيليبي بسبب الإصابة

وفي سياق آخر، كشفت تقارير إعلامية عن موافقة الاتحاد الدولي لكرة القدم على طلب نادي الاتحاد، وذلك قبل انطلاق منافسات بطولة كأس العالم للأندية غدًا الثلاثاء.

اللاعب الإيطالي فيليبي لويز كان عانى من إصابة في مباراة ضمك وأُصيب بتمزق عضلي مما أدى لغيابه عن الفريق لمدة 6 أسابيع بعد أن كُتب اسمه في قائمة العميد المشاركة في المونديال، حيث طلبت إدارة العميد من الفيفا الموافقة على تبديل اللاعب الإيطالي باللاعب سويلم المنهالي ووافق الفيفا على الفور.

وتنص لوائح البطولة على أحقية أي فريق في استبدال أي لاعب لديه قبل انطلاق مباريات البطولة بـ 24 ساعة على أن يكون الاستبدال جاء بسبب شيء قهري.

فريق أوكلاند سيتي النيوزيلاندي
أوكلاند

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