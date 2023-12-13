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موعد مباراة الاتحاد ضد الأهلي المصري والقناة الناقلة

الأربعاء ١٣ ديسمبر ٢٠٢٣ الساعة ١٢:٥١ صباحاً
موعد مباراة الاتحاد ضد الأهلي المصري والقناة الناقلة
المواطن - محمد سمعه

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يترقب عشاق كرة القدم العربية، مباراة الاتحاد ضد الأهلي المصري في ربع نهائي كأس العالم للأندية 2023، حيث تُقام المباراة مساء بعد غدٍ الجمعة.

الاتحاد ضد الأهلي

وتنطلق المباراة مساء بعد غدٍ في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت السعودية، الثامنة مساءً بتوقيت مصر على ملعب الجوهرة المشعة.

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وتُعرض المباراة على قناة SSC1 HD بتعليق كل من المعلق فهد العتيبي والمعلق المصري مدحت شلبي.

وسبق لـ الاتحاد أن تقابل مع الأهلي في مونديال الأندية 2005 في اليابان، وفاز الاتحاد وقتها بهدف نجمه محمد نور.

محمد شوقي - الأهلي المصري واتحاد جدة

الاتحاد ضد أوكلاند سيتي

وكان الاتحاد فاز أمس الثلاثاء على فريق أوكلاند سيتي النيوزيلاندي بثلاثية دون رد في مباريات الدور الأول من البطولة.

العميد قدم مستوى مميزًا ونجح في إحراز 3 أهداف عبر كل من البرازيلي رومارينيو والفرنسي نجولو كانتي ومواطنه كريم بنزيما في الدقائق الـ 29 والـ 35 والـ 41 من الشوط الأول.

وجاء تشكيل الاتحاد لمواجهة أوكلاند مكونًا من : ”جروهي، أحمد حجازي، حسن كادش، زكريا هوساوي، مهند الشنقيطي، فيصل الغامدي، فابينيو، نجولو كانتي، بنزيما، رومارينيو، إيجور كورونادو”.

محمد أبو تريكة - الأهلي المصري واتحاد جدة

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