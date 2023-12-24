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ضمن منافسات دوري روشن

موعد مباراة الاتحاد ضد النصر والقنوات الناقلة

الأحد ٢٤ ديسمبر ٢٠٢٣ الساعة ٢:٥٤ مساءً
موعد مباراة الاتحاد ضد النصر والقنوات الناقلة
المواطن - فريق التحرير

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تترقب الجماهير مباراة الاتحاد ضد النصر، ضمن منافسات دوري روشن السعودي، وسط صراع قوي للظهور بشكل مميز وتحقيق الفوز.

مباراة الاتحاد ضد النصر

ومن المقرر أن تُقام مباراة الاتحاد ضد النصر، عند الساعة التاسعة مساء يوم الثلاثاء المقبل، على ملعب الأمير عبدالله الفيصل، وذلك في المواجهة المؤجلة من الجولة الـ17 من دوري روشن السعودي.

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النصر - دوري روشن السعودي
لاعبو النصر – المصدر @AlNassrFC

وتُذاع مباريات دوري روشن السعودي عبر قنوات SSC في الوطن العربي والشرق الأوسط، ويُمكن متابعة مباراة الاتحاد ضد النصر على قناة SSC HD1، ومن خلال تطبيق شاهد، الذي ينقل كافة مواجهات المسابقة.

وتم تأجيل المباراة، نظرًا لمشاركة العميد في كأس العالم للأندية 2023، وهي البطولة التي ودعها من الدور ربع النهائي، بعد الخسارة أمام الأهلي المصري بثلاثة أهداف مقابل هدف.

الاتحاد
لاعبو الفريق – المصدر @ittihad

الفريقان يسعيان للفوز

ويدخل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد، المباراة المقبلة بهدف استعادة توازنه ومصالحة الجماهير بعد تراجع الأداء والنتائج، بعدما خسر ضد الرائد بالأمس بنتيجة 3\1، ضمن منافسات الجولة الـ18.

ويأمل العالمي، في مواصلة تألقه بدوري روشن السعودي، وتحقيق الفوز في مباراة الاتحاد ضد النصر، والحفاظ على فارق الـ7 نقاط مع الهلال المتصدر، أملًا في تعثره، وخطف صدارة الترتيب منه.

وقبل المباراة المقبلة، يحتل الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر المركز الثاني في جدول ترتيب دوري روشن السعودي برصيد 40 نقطة، فيما يتواجد الاتحاد في المركز السادس برصيد 28 نقطة.

أحمد حجازي - الاتحاد والنصر

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