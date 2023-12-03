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في دوري أبطال آسيا

موعد مباراة الاتحاد ضد سباهان أصفهان والقنوات الناقلة

الأحد ٣ ديسمبر ٢٠٢٣ الساعة ٩:١٣ مساءً
موعد مباراة الاتحاد ضد سباهان أصفهان والقنوات الناقلة
المواطن - فريق التحرير

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يستعد الفريق الكروي الأول بنادي الاتحاد مساء غدٍ لمواجهة فريق سباهان أصفهان الإيراني في الجولة السادسة من دور المجموعات في بطولة دوري أبطال آسيا.

وتنطلق المباراة في تمام التاسعة مساءً بتوقيت السعودية على ملعب “الجوهرة المشعة” في جدة، كما تُنقل المباراة عبر قنوات Bein Sports وssc وقنوات الكأس القطرية.

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وكان العميد فاز على نادي أجمك الأوزبكي في الجولة الخامسة من دور المجموعات بثنائية لهدف، بينما فاز فريق سباهان أصفهان على نادي القوة الجوية العراقي في الجولة الخامسة.

الاتحاد ضد سباهان

وكانت لجنة الانضباط في الاتحاد الآسيوي لكرة القدم قررت اعتبار العميد فائزًا على فريق سباهان أصفهان الإيراني بنتيجة 3- 0 وذلك بعد إلغاء مباراتهما التي كانت مقررة في 2 أكتوبر الماضي في الجولة الثانية من دور المجموعات بدوري أبطال آسيا.

الاتحاد وأبها - كريم بنزيما - 3

وجاء الإلغاء، بعد مغادرة لاعبي العميد ملعب نقش جهان الذي كان من المقرر إقامة المباراة عليه اعتراضًا على ممارسات النادي الإيراني بوضع صور وتماثيل بعيدة عن مجال الرياضة.

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