موعد مباراة الزمالك ضد ساجرادا والقناة الناقلة

يترقب عشاق كرة القدم المصرية، مساء غدٍ، مباراة الزمالك ضد ساجرادا الأنجولي في الجولة الثالثة من دور المجموعات في بطولة كأس الكونفيدرالية الإفريقية.

الزمالك ضد ساجرادا

وتنطلق المباراة غدًا في السابعة مساءً بتوقيت السعودية، السادسة مساءً بتوقيت مصر على ملعب السلام في القاهرة، كما تُنقل المباراة عبر قناة Bein Sports 6.

ويحتل فريق الزمالك حاليًّا صدارة المجموعة الثانية، برصيد 6 نقاط، من فوزين على كل من أبو سليم الليبي وسوار الغيني، بينما يتواجد فريق ساجرادا في المركز الثالث في المجموعة برصيد 3 نقاط من فوز على سوار وخسارة أمام فريق أبو سليم.

وفي يوم الأحد الماضي، حقق الفريق الكروي الأول بنادي الزمالك فوزًا كبيرًا على فريق سوار برباعية دون رد، وذلك ضمن منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات في بطولة كأس الكونفيدرالية.

وافتتح اللاعب أحمد سيد زيزو التسجيل للفريق الأبيض في الدقيقة الـ8 بعد عرضية رائعة من اللاعب محمود عبدالرازق شيكابالا، ثم أضاف شيكابالا الهدف الثاني في الدقيقة الـ30.

وفي الشوط الثاني، سجل الفريق الأبيض هدفين عبر كل من التونسي سيف الدين الجزيري والسنغالي إبراهيما نداي.