موعد مباراة الشباب ضد النصر والقناة الناقلة

يترقب عشاق كرة القدم السعودية، مباراة الشباب ضد النصر مساء غدٍ في دور ربع النهائي من بطولة كأس خادم الحرمين الشريفين موسم 2023/ 2024.

الشباب ضد النصر

وتنطلق مباراة الشباب ضد النصر في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت السعودية، على ملعب الأمير خالد بن سلطان في نادي الشباب، كما تُنقل عبر قناة SSC.

وكان الشباب تأهل لدور ربع النهائي في بطولة كأس الملك على حساب فريق الفتح بالفوز بنتيجة 2- 1، بينما تأهل النصر على حساب الاتفاق بالفوز بهدف دون رد.

وقبل انطلاق مباريات ربع نهائي كأس الملك، جاء ترتيب دوري روشن بعد مباريات الجولة الـ 16 كالتالي: “الهلال في المركز الأول برصيد 44 نقطة، النصر ثانيًا برصيد 37 نقطة، الأهلي ثالثًا برصيد 31 نقطة، التعاون رابعًا برصيد 31 نقطة، الاتحاد خامسًا برصيد 28 نقطة، ضمك سادسًا برصيد 24 نقطة، الفتح سابعًا برصيد 24 نقطة”.

وفي المركز الثامن في ترتيب الدوري السعودي يتواجد نادي الاتفاق برصيد 24 نقطة، الوحدة تاسعًا برصيد 22 نقطة، الفيحاء عاشرًا برصيد 19 نقطة.

الشباب يتواجد في المركز الـ11 برصيد 17 نقطة، الطائي في المركز الـ12 برصيد 17 نقطة، الخليج في المركز الـ13، الرياض في المركز الـ14 برصيد 16 نقطة، الرائد في المركز الـ15 برصيد 13 نقطة، الأخدود في المركز الـ16 برصيد 13 نقطة، أبها في المركز السابع عشر برصيد 13 نقطة، الحزم في المركز الـ18 والأخير برصيد 11 نقطة.