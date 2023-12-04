موعد مباراة النصر ضد استقلال دوشنبه والقنوات الناقلة

يترقب عشاق كرة القدم الآسيوية، غدًا مباراة النصر ضد استقلال دوشنبه الطاجيكستاني في سادس جولات دور المجموعات في دوري أبطال آسيا.

النصر ضد استقلال دوشنبه

وتنطلق مباراة النصر ضد استقلال دوشنبه مساء غدٍ الثلاثاء في تمام السابعة مساءً بتوقيت السعودية على ملعب “تسنتر النوي” في طاجيكستان كما تُنقل عبر قنوات BEIN SPORTS AFC 1 HD , قنوات الكأس، SSC.

وفي يوم 2 أكتوبر الماضي، حقق الفريق الكروي الأول بنادي النصر فوزًا مثيرًا على ضيفه فريق استقلال دوشنبه الطاجيكستاني بثلاثية لهدف، وذلك ضمن مباريات الجولة الثانية من دور المجموعات في دوري أبطال آسيا.

وسجل اللاعب الإيفواري سينين سباعي الهدف الوحيد لفريق استقلال دوشنبه في الدقيقة الـ44 من عمر الشوط الأول، لينتهي الشوط الأول بتأخر العالمي بهدف دون رد.

وفي الشوط الثاني بدأ النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو الريمونتادا بإحراز هدف التعادل لأصفر الرياض في الدقيقة الـ 66، ثم واصل البرازيلي تاليسكا تألقه ليسجل هدفين للأصفر في الدقيقتين الـ 72 والـ77.

وحافظ أصفر الرياض على تفوقه ليفوز بنتيجة 3- 1.

وفي وقت سابق، كشف المدرب البرتغالي لويس كاسترو المدير الفني للفريق الكروي الأول بنادي النصر عن سبب غياب النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو عن مواجهة نادي استقلال دوشنبه الطاجيكستاني غدًا في دوري أبطال آسيا.

وقال كاسترو في المؤتمر الصحفي قبل المباراة اليوم: ”أتفهم تمامًا كثرة السؤال عن النجم البرتغالي وأنا أعرف أنه كان يود لعب المباراة، لكنه سيغيب رغبة مني في الحفاظ عليه وإراحته لأن التدوير شيء مهم بالنسبة لي”.