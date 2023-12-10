موعد مباراة الهلال والتعاون والقناة الناقلة

يستعد الفريق الكروي بنادي الهلال، لمواجهة فريق التعاون مساء غدٍ، وذلك ضمن مباريات دور الثمانية في بطولة كأس خادم الحرمين الشريفين موسم 2023/ 2024.

الهلال والتعاون

وستقام مباراة الهلال والتعاون مساء الاثنين في الـ8 إلا ربعًا مساءً بتوقيت المملكة على ملعب “الملز” في الرياض، كما تُنقل مباراة الهلال والتعاون عبر قناة SSC.

وكان الهلال تأهل لربع نهائي كأس الملك، بعد الفوز على الحزم بثلاثية دون رد، بينما تأهل التعاون على حساب نادي الوحدة بثنائية.

وقبل انطلاق مباريات ربع نهائي كأس الملك، جاء ترتيب دوري روشن كالتالي: “الهلال في المركز الأول برصيد 44 نقطة، النصر ثانيًا برصيد 37 نقطة، الأهلي ثالثًا برصيد 31 نقطة، التعاون رابعًا برصيد 31 نقطة، الاتحاد خامسًا برصيد 28 نقطة، ضمك سادسًا برصيد 24 نقطة، الفتح سابعًا برصيد 24 نقطة”.

وفي المركز الثامن في ترتيب الدوري السعودي يتواجد نادي الاتفاق برصيد 24 نقطة، الوحدة تاسعًا برصيد 22 نقطة، الفيحاء عاشرًا برصيد 19 نقطة.

الشباب يتواجد في المركز الـ11 برصيد 17 نقطة، الطائي في المركز الـ12 برصيد 17 نقطة، الخليج في المركز الـ13، الرياض في المركز الـ14 برصيد 16 نقطة، الرائد في المركز الـ15 برصيد 13 نقطة، الأخدود في المركز الـ16 برصيد 13 نقطة، أبها في المركز السابع عشر برصيد 13 نقطة، الحزم في المركز الـ18 والأخير برصيد 11 نقطة.