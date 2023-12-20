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موعد مباراة برشلونة ضد ألميريا والقنوات الناقلة

الأربعاء ٢٠ ديسمبر ٢٠٢٣ الساعة ١:٤٧ صباحاً
موعد مباراة برشلونة ضد ألميريا والقنوات الناقلة
المواطن - فريق التحرير

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يترقب عشاق كرة القدم الإسبانية مساء اليوم، مباراة برشلونة ضد ألميريا، وذلك ضمن منافسات الجولة الـ 18 من بطولة الدوري الإسباني الممتاز لكرة القدم.

برشلونة ضد ألميريا

وتنطلق المباراة مساء الأربعاء في تمام التاسعة مساءً بتوقيت المملكة على ملعب “لويس كومبانيس الأولمبي” كما تنطلق عبر قنوات BEIN SPORTS HD 3 , NOVA SPORTS 3 HD , MAX SPORT 4 HD , BEIN SPORTS FR 4 HD MAX.

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وقبل المباراة، يتواجد برشلونة في المركز الثالث برصيد 35 نقطة، بينما يتواجد فريق ألميريا في المركز الـ 20 والأخير برصيد 5 نقاط.

يذكر أن مباريات الأربعاء في الدوري الإسباني ستكون برشلونة وألميريا في التاسعة مساءً بتوقيت المملكة، وفي تمام الساعة الـ11 والنصف مساءً بتوقيت المملكة، ستقام مباراتي أتلتيك بيلباو ولاس بالماس، فياريال ضد سيلتا فيجو.

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