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موعد مباراة غلطة سراي ضد فنربخشة في السوبر التركي

الثلاثاء ٢٦ ديسمبر ٢٠٢٣ الساعة ١٢:٠٧ صباحاً
موعد مباراة غلطة سراي ضد فنربخشة في السوبر التركي
المواطن - فريق التحرير

يترقب عشاق كرة القدم التركية، مباراة كأس السوبر التركي بين فريقي غلطة سراي وفنربخشة.

فنربخشة ضد غلطة سراي

وتقام المباراة مساء الجمعة المقبلة في تمام التاسعة إلا ربعًا مساءً بتوقيت المملكة في ملعب الأول بارك في الرياض .

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يذكر أن فنربخشة كان تعادل مع غلطة بدون أهداف أمس في قمة مباريات الجولة الـ 18 من الدوري التركي.

غلطة سراي وفنربخشة

جدير بالذكر أن فنربخشة يتواجد في صدارة الدوري التركي برصيد 44 نقطة، وبفارق الأهداف عن نادي غلطة صاحب المركز الثاني.

وكان نادي غلطة فشل في التأهل لثمن نهائي دوري أبطال أوروبا، مكتفيًا بالتأهل لبطولة الدوري الأوروبي.

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