موعد مباراة غلطة سراي ضد فنربخشة في السوبر التركي ترامب يطلب الحصانة قبل انتخابات 2024 توقعات بتوسع الحالة المطيرة السادسة بأجواء باردة وماطرة كارت شخصي لبوتين بمليوني روبل عدم حضور النصر لـ اجتماع توثيق البطولات السعودية يثير الجدل .. والجماهير تكشف السبب موعد صرف مكافأة تمهير فوز صعب لـ الأهلي ضد سيراميكا كليوباترا القمر البارد يضيء الكون ليصبح آخر بدر مكتمل في 2023 التأمينات: السن يُحتسب بالتاريخ الهجري جائزتان لـ النقل في حفل ندلب 2023
يترقب عشاق كرة القدم التركية، مباراة كأس السوبر التركي بين فريقي غلطة سراي وفنربخشة.
وتقام المباراة مساء الجمعة المقبلة في تمام التاسعة إلا ربعًا مساءً بتوقيت المملكة في ملعب الأول بارك في الرياض .
يذكر أن فنربخشة كان تعادل مع غلطة بدون أهداف أمس في قمة مباريات الجولة الـ 18 من الدوري التركي.
جدير بالذكر أن فنربخشة يتواجد في صدارة الدوري التركي برصيد 44 نقطة، وبفارق الأهداف عن نادي غلطة صاحب المركز الثاني.
وكان نادي غلطة فشل في التأهل لثمن نهائي دوري أبطال أوروبا، مكتفيًا بالتأهل لبطولة الدوري الأوروبي.