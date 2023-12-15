موعد مباراة فالنسيا ضد برشلونة والقنوات الناقلة

يترقب عشاق كرة القدم الإسبانية، مباراة فالنسيا ضد برشلونة مساء غدٍ في الجولة الـ 17 من بطولة الدوري الإسباني الممتاز لكرة القدم.

فالنسيا ضد برشلونة

المباراة تنطلق غدًا في الـ11 مساءً بتوقيت السعودية على ملعب “ميستايا” معقل فريق فالنسيا كما تُنقل عبر قنوات BEIN SPORTS HD 1 , BEIN SPORTS HD 1 ENGLISH , NOVA SPORTS 3 HD , ARENA SPORT 3 HD BIH.

وقبل المباراة يتواجد فريق برشلونة في المركز الرابع في ترتيب الدوري الإسباني برصيد 34 نقطة، أما فريق فالنسيا فيتواجد في المركز الـ11 برصيد 19 نقطة.

وتنطلق مباريات الجولة الـ 17 من الدوري الإسباني اليوم، بلقاء بين أوساسونا ورايو فاليكانو في تمام الـ11 مساءً بتوقيت السعودية.

وفي الغد تُقام مواجهات “سيلتا فيجو ضد غرناطة” و”أتلتيك بيلباو ضد أتلتيكو مدريد” و”إشبيلية ضد خيتافي” و”فالنسيا ضد برشلونة”.

وفي يوم الأحد، تُقام مباريات ألميريا ضد ريال مايوركا، ريال سوسيداد ضد ريال بيتيس، لاس بالماس ضد قاديش، ريال مدريد ضد فياريال.

وتُختتم مباريات الجولة الـ 17 من الدوري الإسباني الاثنين المقبل بلقاء بين جيرونا وديبورتيفو ألافيس.