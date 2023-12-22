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في الجولة الـ 18 من الدوري الإنجليزي

موعد مباراة ليفربول ضد آرسنال والقنوات الناقلة

الجمعة ٢٢ ديسمبر ٢٠٢٣ الساعة ٦:٣٦ مساءً
موعد مباراة ليفربول ضد آرسنال والقنوات الناقلة
المواطن - محمد سمعه

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يترقب عشاق كرة القدم الإنجليزية، مباراة ليفربول ضد آرسنال التي تنطلق غدًا، وذلك ضمن مواجهات الجولة الـ 18 من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.

ليفربول ضد آرسنال

وتنطلق المباراة غدًا في تمام الساعة الثامنة والنصف مساءً بتوقيت المملكة على ملعب الأنفيلد معقل ليفربول كما تُنقل المباراة عبر قنوات Diema SPORT 2 HD , BEIN SPORTS HD 1 , DIGI SPORT 1 HD ROMANIA , ARENA SPORT 3 HD CROATIA.

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ليفربول ضد آرسنال

 

وقبل المباراة، يتواجد ليفربول في المركز الثاني برصيد 38 نقطة، بينما يتواجد آرسنال في المركز الأول برصيد 39 نقطة.

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