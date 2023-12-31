Icon

الوعد في القدية.. السعودية تكتب قصة تحول جذري في مفهوم المدن الحديثة Icon سياسات التنويع الاقتصادي تدفع بقوة اقتصاد السعودية والخليج في 2024 Icon سلمان بن سلطان يزور المسجد النبوي ويصلي في الروضة الشريفة Icon تعطل لعبة ملاهٍ يترك ركابها عالقين بالهواء أكثر من نصف ساعة Icon هجوم ضد مانشيني بعد استدعائه فهد المولد واستبعاده سلطان الغنام Icon موعد مباراة ليفربول ضد نيوكاسل يونايتد والقنوات الناقلة Icon أدوات الذكاء الاصطناعي الأكثر استخدامًا خلال 2023 Icon حصاد “المواطن” 2023: النفط.. عام الضباب Icon المدني يخمد حريقًا بجدة ويحرر لسان طفلة في الرياض Icon أهلي جدة يجد بديل فيرمينو Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

حصاد اليوم

أخبار أمنية

وظائف

الرياضة

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

الرياضة
حصاد اليوم
في الجولة الـ20 من الدوري الإنجليزي

موعد مباراة ليفربول ضد نيوكاسل يونايتد والقنوات الناقلة

الأحد ٣١ ديسمبر ٢٠٢٣ الساعة ٩:٣٣ مساءً
موعد مباراة ليفربول ضد نيوكاسل يونايتد والقنوات الناقلة
المواطن - محمد سمعه

مواضيع ذات علاقة

يترقب عشاق كرة القدم الإنجليزية، مساء غدٍ، مباراة ليفربول ضد نيوكاسل يونايتد ضمن منافسات الجولة الـ20 من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.

وتنطلق مباراة ليفربول ضد نيوكاسل مساء غدٍ في تمام الحادية عشرة مساءً بتوقيت السعودية على ملعب “الأنفيلد” معقل ليفربول كما تُنقل عبر قنوات BEIN SPORTS HD 1 , SKY SPORTS MAIN EVENT UK . SKY SPORTS PREMIER LEAGUE UK.

قد يهمّك أيضاً
“المواطن” في ختام مهرجان الرياض للمسرح ولقطات من تكريم الفائزين

“المواطن” في ختام مهرجان الرياض للمسرح ولقطات من تكريم الفائزين

تسبب في طرده .. خطأ فابينيو يُهدي النصر الهدف الثالث

تسبب في طرده .. خطأ فابينيو يُهدي النصر الهدف الثالث

ليفربول ضد نيوكاسل في الذهاب

وكان لقاء الذهاب أُقيم يوم 27 أغسطس الماضي في الجولة الثالثة من بطولة الدوري الإنجليزي، وفاز ليفربول في أرض نيوكاسل بنتيجة 2- 1.

وكان فريق نيوكاسل تقدم بالهدف الأول عبر اللاعب أنتوني جوردون في الدقيقة الـ 25.

وانتهى الشوط الأول من المباراة، بتقدم نادي نيوكاسل بهدف دون رد.

ليفربول ضد نيوكاسل

وفي الشوط الثاني من عمر المباراة، تألق الأوروجوياني داروين نونيز وسجل هدفي الفوز لـ ليفربول في الدقيقتين الـ 81 والـ93.

وكانت مباريات الجولة الـ20 من الدوري الإنجليزي انطلقت بداية من أمس، بفوز تشيلسي على لوتون تاون بنتيجة 3- 2، وفاز أستون فيلا على بيرنلي بنتيجة 3- 2، وفاز مانشستر سيتي على شيفيلد يونايتد بنتيجة 2- 0، وفاز كريستال بالاس على برينتفورد بنتيجة 3- 1، وفاز وولفرهامبتون على إيفرتون بثلاثية دون رد، بينما فاز نوتنغهام فورست على مانشستر يونايتد بنتيجة 2- 1.

وفي مباراتي اليوم، فاز فولهام على آرسنال بنتيجة 2-1، وفاز توتنهام على بورنموث بنتيجة 3- 1.

ليفربول ضد نيوكاسل

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
Al Mouwaten تابعوا قناة المواطن على واتساب
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

أبل تعالج ثغرة أمنية لحماية مستخدمي الآيفون من الاختراقات
تكنولوجيا

أبل تعالج ثغرة أمنية لحماية مستخدمي الآيفون...

تكنولوجيا
ولي العهد يتلقى اتصالًا هاتفيًّا من رئيس وزراء الهند
محمد بن سلمان

ولي العهد يتلقى اتصالًا هاتفيًّا من رئيس...

محمد بن سلمان
رباعية لـ الريال ضد فياريال تُعيده لصدارة الدوري الإسباني
الرياضة

رباعية لـ الريال ضد فياريال تُعيده لصدارة...

الرياضة
وظائف شاغرة لدى فروع مجموعة العليان
وظائف

وظائف شاغرة لدى فروع مجموعة العليان

وظائف
الفيفا يكشف تصنيف الأندية الآسيوية .. والهلال يتفوق على النصر بفارق 48 نقطة
الرياضة

الفيفا يكشف تصنيف الأندية الآسيوية .. والهلال...

الرياضة
بيان سعودي روسي مشترك: تعزيز التعاون الدفاعي والاستثمارات وتبادل الزيارات
السعودية اليوم

بيان سعودي روسي مشترك: تعزيز التعاون الدفاعي...

السعودية اليوم
هل ستستمر ضريبة القيمة المضافة 15%؟
السعودية اليوم

هل ستستمر ضريبة القيمة المضافة 15%؟

السعودية اليوم
تسلا تحذف تطبيق ديزني بلس من سياراتها
أخبار السيارات

تسلا تحذف تطبيق ديزني بلس من سياراتها

أخبار السيارات

اشترك في نشرة «المواطن»

هذه الخانة مطلوبه