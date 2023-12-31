موعد مباراة ليفربول ضد نيوكاسل يونايتد والقنوات الناقلة

يترقب عشاق كرة القدم الإنجليزية، مساء غدٍ، مباراة ليفربول ضد نيوكاسل يونايتد ضمن منافسات الجولة الـ20 من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.

وتنطلق مباراة ليفربول ضد نيوكاسل مساء غدٍ في تمام الحادية عشرة مساءً بتوقيت السعودية على ملعب “الأنفيلد” معقل ليفربول كما تُنقل عبر قنوات BEIN SPORTS HD 1 , SKY SPORTS MAIN EVENT UK . SKY SPORTS PREMIER LEAGUE UK.

ليفربول ضد نيوكاسل في الذهاب

وكان لقاء الذهاب أُقيم يوم 27 أغسطس الماضي في الجولة الثالثة من بطولة الدوري الإنجليزي، وفاز ليفربول في أرض نيوكاسل بنتيجة 2- 1.

وكان فريق نيوكاسل تقدم بالهدف الأول عبر اللاعب أنتوني جوردون في الدقيقة الـ 25.

وانتهى الشوط الأول من المباراة، بتقدم نادي نيوكاسل بهدف دون رد.

وفي الشوط الثاني من عمر المباراة، تألق الأوروجوياني داروين نونيز وسجل هدفي الفوز لـ ليفربول في الدقيقتين الـ 81 والـ93.

وكانت مباريات الجولة الـ20 من الدوري الإنجليزي انطلقت بداية من أمس، بفوز تشيلسي على لوتون تاون بنتيجة 3- 2، وفاز أستون فيلا على بيرنلي بنتيجة 3- 2، وفاز مانشستر سيتي على شيفيلد يونايتد بنتيجة 2- 0، وفاز كريستال بالاس على برينتفورد بنتيجة 3- 1، وفاز وولفرهامبتون على إيفرتون بثلاثية دون رد، بينما فاز نوتنغهام فورست على مانشستر يونايتد بنتيجة 2- 1.

وفي مباراتي اليوم، فاز فولهام على آرسنال بنتيجة 2-1، وفاز توتنهام على بورنموث بنتيجة 3- 1.