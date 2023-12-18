أكثر من 12 برجًا سكنيًّا تبنى حاليًّا في مشعر منى لقطات من تتويج الفائزين ببطولة العلا الدولية لالتقاط الأوتاد تشكيل الأهلي المصري لمواجهة فلوميننسي التأمينات : 300 شهر اشتراك شرط التقاعد المبكر موعد مباراة مانشستر سيتي ضد أوراوا والقناة الناقلة فيصل بن فرحان يبحث مع بلينكن التطورات في غزة وتداعياتها الإنسانية الخطيرة الفريق اليحيى : شراكة أمنية مجتمعية في يوم الشرطة العربية الملك سلمان وولي العهد يهنئان السيسي بمناسبة إعادة انتخابه لفترة رئاسية جديدة رسالة مجمع الملك سلمان احتفالَا بـ اليوم العالمي للغة العربية تمارا أول شركة سعودية مليارية ناشئة في قطاع التقنية المالية
يترقب عشاق بطولة كأس العالم للأندية، مباراة مانشستر سيتي ضد أوراوا الياباني غدًا في نصف نهائي كأس العالم للأندية.
وسيواجه أوراوا الياباني بطل آسيا، فريق مانشستر سيتي الإنجليزي بطل أوروبا غدًا في تمام التاسعة مساءً بتوقيت السعودية حيث تُعرض المباراة على قناة SSC 1 HD, بتعليق فارس عوض ورؤوف خليف.
وكان أوراوا تأهل لمواجهة مانشستر سيتي، بعد فوز الفريق الياباني على نادي كلوب ليون المكسيكي بهدف دون رد في مباراة دور ربع النهائي في البطولة.
وأسند “فيفا”، مهمة إدارة مباراة مانشستر سيتي وأوراوا التي ستُقام على ملعب الجوهرة المشعة في جدة، لطاقم سعودي بقيادة محمد الهويش، ويُساعده خلف الشمري وياسر السلطان.
ويُشارك الفريق الأول لكرة القدم بنادي مانشستر سيتي في بطولة كأس العالم للأندية للمرة الأولى في تاريخه، وذلك بعدما نجح في حصد لقبه الأول في دوري أبطال أوروبا، ويُعد المرشح الأبرز للفوز بالمونديال.