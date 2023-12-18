موعد مباراة مانشستر سيتي ضد أوراوا والقناة الناقلة

يترقب عشاق بطولة كأس العالم للأندية، مباراة مانشستر سيتي ضد أوراوا الياباني غدًا في نصف نهائي كأس العالم للأندية.

مانشستر سيتي ضد أوراوا

وسيواجه أوراوا الياباني بطل آسيا، فريق مانشستر سيتي الإنجليزي بطل أوروبا غدًا في تمام التاسعة مساءً بتوقيت السعودية حيث تُعرض المباراة على قناة SSC 1 HD, بتعليق فارس عوض ورؤوف خليف.

وكان أوراوا تأهل لمواجهة مانشستر سيتي، بعد فوز الفريق الياباني على نادي كلوب ليون المكسيكي بهدف دون رد في مباراة دور ربع النهائي في البطولة.

وأسند “فيفا”، مهمة إدارة مباراة مانشستر سيتي وأوراوا التي ستُقام على ملعب الجوهرة المشعة في جدة، لطاقم سعودي بقيادة محمد الهويش، ويُساعده خلف الشمري وياسر السلطان.

ويُشارك الفريق الأول لكرة القدم بنادي مانشستر سيتي في بطولة كأس العالم للأندية للمرة الأولى في تاريخه، وذلك بعدما نجح في حصد لقبه الأول في دوري أبطال أوروبا، ويُعد المرشح الأبرز للفوز بالمونديال.