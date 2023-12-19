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بين مانشستر سيتي وفلوميننسي

موعد مباراة نهائي كأس العالم للأندية 2023 والقناة الناقلة

الثلاثاء ١٩ ديسمبر ٢٠٢٣ الساعة ١١:٤٩ مساءً
موعد مباراة نهائي كأس العالم للأندية 2023 والقناة الناقلة
المواطن - محمد سمعه

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ستقام مباراة نهائي كأس العالم للأندية 2023 مساء الجمعة القادمة بين فريقي مانشستر سيتي الإنجليزي بطل أوروبا وفلوميننسي البرازيلي بطل أمريكا الجنوبية.

نهائي كأس العالم للأندية

وستنطلق المباراة في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت السعودية، الثامنة مساءً بتوقيت مصر على ملعب الجوهرة المشعة في جدة.

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مارسيل كولر: الأهلي المصري سيقاتل للوصول لنهائي مونديال الأندية

كما تُنقل المباراة عبر قناة SSC HD.

فلومينينسي
لاعبو الفريق – المصدر fifa

وكان فلوميننسي تأهل للنهائي على حساب الأهلي المصري بالفوز بهدفين دون رد.

بينما تأهل مان سيتي بعد فوزه اليوم على حساب فريق أوراوا الياباني بطل آسيا بثلاثية دون رد.

ويسعى مان سيتي للفوز بأول لقب له في بطولة مونديال الأندية.

مانشستر سيتي
لاعبو الفريق – المصدر @ManCity

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