موعد مباراة نهائي كأس العالم للأندية 2023 والقناة الناقلة

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ستقام مباراة نهائي كأس العالم للأندية 2023 مساء الجمعة القادمة بين فريقي مانشستر سيتي الإنجليزي بطل أوروبا وفلوميننسي البرازيلي بطل أمريكا الجنوبية.
وستنطلق المباراة في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت السعودية، الثامنة مساءً بتوقيت مصر على ملعب الجوهرة المشعة في جدة.
كما تُنقل المباراة عبر قناة SSC HD.
وكان فلوميننسي تأهل للنهائي على حساب الأهلي المصري بالفوز بهدفين دون رد.
بينما تأهل مان سيتي بعد فوزه اليوم على حساب فريق أوراوا الياباني بطل آسيا بثلاثية دون رد.
ويسعى مان سيتي للفوز بأول لقب له في بطولة مونديال الأندية.