موعد مباريات الأربعاء في دوري أبطال أوروبا

تُستكمل غدًا مباريات الجولة السادسة من دور المجموعات في بطولة دوري أبطال أوروبا موسم 2023/ 2024.

دوري أبطال أوروبا

وتنطلق مباراتا “النجم الأحمر الصربي ضد مانشستر سيتي الإنجليزي” و”لايبزيج الألماني ضد يونج بويز السويسري” في تمام الساعة التاسعة إلا ربعًا مساءً بتوقيت السعودية.

وفي تمام الساعة الـ11 مساءً بتوقيت السعودية تُقام مباريات “نيوكاسل الإنجليزي ضد ميلان الإيطالي” و”أتلتيكو مدريد الإسباني ضد لاتسيو الإيطالي” و”بوروسيا دورتموند الألماني ضد باريس سان جيرمان الفرنسي” و”بورتو البرتغالي ضد شاختار دونيتسك الأوكراني” و”سيلتيك الإسكتلندي ضد فينورد الهولندي” و”رويال أنتويرب البلجيكي ضد برشلونة الإسباني”.

وفي اليوم الثلاثاء تُقام مباراتا “آيندهوفن الهولندي ضد آرسنال الإنجليزي” و”لانس الفرنسي ضد إشبيلية الإسباني”، وفي تمام الساعة الـ 11 مساءً ستقام مواجهات “مانشستر يونايتد الإنجليزي ضد بايرن ميونخ الألماني” و”إنتر ميلان الإيطالي ضد ريال سوسيداد الإسباني” و”يونيون برلين الألماني ضد ريال مدريد الإسباني” و”نابولي الإيطالي ضد سبورتينج براجا البرتغالي” و”ريد بول سالزبورغ النمساوي ضد بنفيكا البرتغالي” و”كوبنهاجن الدنماركي ضد غلطة سراي التركي”.