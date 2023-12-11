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في افتتاح مباريات دور الثمانية

موعد مباريات الاثنين في كأس الملك

الإثنين ١١ ديسمبر ٢٠٢٣ الساعة ١٢:٣٦ صباحاً
موعد مباريات الاثنين في كأس الملك
المواطن - فريق التحرير

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تنطلق اليوم 3 مباريات في دور ربع النهائي في بطولة كأس الملك لكرة القدم موسم 2023/ 2024.

المباراة الأولى ستكون بين فريقي أبها والخليج وتنطلق في الثالثة والنصف مساءً بتوقيت المملكة على ملعب مدينة الأمير سلطان بن عبدالعزيز الرياضية.

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المباراة الثانية بين فريقي الهلال والتعاون وتبدأ في الثامنة إلا ربعًا مساءً بتوقيت السعودية على ملعب الملز في الرياض.

المباراة الثالثة، ستكون بين فريقي الشباب والنصر وتنطلق في التاسعة مساءً بتوقيت المملكة على ملعب الأمير خالد بن سلطان بنادي الشباب.

ثمن نهائي كأس الملك

وكانت مباريات دور الـ16 في بطولة كأس خادم الحرمين الشريفين انتهت بفوز الفيصلي على النجمة بثلاثية دون رد، وتأهل الخليج على حساب ضمك، وتأهل الهلال على حساب الحزم.

بينما تأهل التعاون على حساب الوحدة، وتأهل الشباب على حساب الفتح، وتأهل النصر على حساب الاتفاق، وتأهل الاتحاد على حساب الفيحاء، بينما تأهل أبها على حساب الأهلي.

سالم الدوسري - الفرج - الهلال والطائي

ترتيب دوري روشن

وقبل انطلاق مباريات ربع نهائي كأس الملك، جاء ترتيب دوري روشن بعد مباريات الجولة الـ 16 كالتالي: “الهلال في المركز الأول برصيد 44 نقطة، النصر ثانيًا برصيد 37 نقطة، الأهلي ثالثًا برصيد 31 نقطة، التعاون رابعًا برصيد 31 نقطة، الاتحاد خامسًا برصيد 28 نقطة، ضمك سادسًا برصيد 24 نقطة، الفتح سابعًا برصيد 24 نقطة”.

وفي المركز الثامن في ترتيب الدوري السعودي يتواجد نادي الاتفاق برصيد 24 نقطة، الوحدة تاسعًا برصيد 22 نقطة، الفيحاء عاشرًا برصيد 19 نقطة.

الشباب يتواجد في المركز الـ11 برصيد 17 نقطة، الطائي في المركز الـ12 برصيد 17 نقطة، الخليج في المركز الـ13، الرياض في المركز الـ14 برصيد 16 نقطة، الرائد في المركز الـ15 برصيد 13 نقطة، الأخدود في المركز الـ16 برصيد 13 نقطة، أبها في المركز السابع عشر برصيد 13 نقطة، الحزم في المركز الـ18 والأخير برصيد 11 نقطة.

النصر
لاعبو الفريق – المصدر @AlNassrFC

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