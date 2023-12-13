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موعد مباريات الخميس في الدوري الأوروبي

الأربعاء ١٣ ديسمبر ٢٠٢٣ الساعة ٩:٣٢ مساءً
موعد مباريات الخميس في الدوري الأوروبي
المواطن - محمد سمعه

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تنطلق غدًا الخميس 16 مباراة في الجولة السادسة والأخيرة من دور المجموعات في بطولة الدوري الأوروبي لكرة القدم موسم 2023/ 2024.

مباريات الخميس في الدوري الأوروبي 

وفي تمام الساعة التاسعة إلا ربعًا مساءً بتوقيت السعودية تُقام مباريات “روما الإيطالي ضد شيريف تيراسبول المولدوفي”، “باير ليفركوزن الألماني ضد مولده النرويجي”، “رين الفرنسي ضد فياريال الإسباني”، “سلافيا براج التشيكي ضد سيرفيت السويسري”، “باناثينايكوس اليوناني ضد ماكابي حيفا من الكيان الصهيوني”، “لاسك النمساوي ضد تولوز الفرنسي”، “قرة باغ الأذربيجاني ضد هاكان السويدي”، “ليفربول الإنجليزي ضد سانت جيلواز البلجيكي”.

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وفي تمام الـ11 مساءً ستقام مباريات “وست هام يونايتد الإنجليزي ضد فرايبورج الألماني”، “أياكس الهولندي ضد آيك أثينا اليوناني”، “ريال بيتيس الإسباني ضد جلاسكو رينجرز الإسكتلندي”، “أولمبياكوس اليوناني ضد باتشكا توبولا الصربي”، “برايتون الإنجليزي ضد مارسيليا الفرنسي”، “سبورتينج لشبونة البرتغالي ضد ستورم جراتس النمساوي”، “ليماسول القبرصي ضد سبارتا براغ التشيكي”، “راكوف البولندي ضد أتالانتا الإيطالي”.

 

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