موعد مباريات الدوري السعودي الجمعة

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تُستكمل مباريات الدوري السعودي غدًا الجمعة بإقامة 3 مباريات ضمن منافسات الجولة الـ19 من عمر البطولة.
وستقام مباراتا “الرائد وأبها” و”الفيحاء ضد الهلال” غدًا الجمعة في السادسة مساءً بتوقيت السعودية، بينما في التاسعة مساءً تُقام مباراة “الأهلي والخليج”.
وتُفتتح مباريات الجولة الـ 19 اليوم الخميس بإقامة مباراتا “الرياض وضمك” و”الاتفاق ضد الحزم” في تمام السادسة مساءً بتوقيت السعودية.
وقبل انطلاق مباريات الجولة الـ19، جاء الهلال في صدارة ترتيب الدوري السعودي برصيد 50 نقطة، النصر ثانيًا برصيد 43 نقطة، الأهلي ثالثًا برصيد 37 نقطة، التعاون رابعًا برصيد 34 نقطة، ضمك خامسًا برصيد 30 نقطة، الاتحاد سادسًا برصيد 28 نقطة.
الفتح سابعًا برصيد 28 نقطة، الوحدة ثامنًا برصيد 25 نقطة، الاتفاق تاسعًا والخليج عاشرًا برصيد 22 نقطة، الفيحاء في المركز الـ11 والأخدود في المركز الـ12 ولكل منهما 19 نقطة، الشباب في المركز الـ13 برصيد 18 نقطة والطائي في المركز الـ14 برصيد 17 نقطة.
في المركز الـ15، يتواجد الرائد برصيد 16 نقطة، الرياض في المركز الـ16 برصيد 16 نقطة، أبها في المركز الـ17 برصيد 14 نقطة، الحزم في المركز الـ18 والأخير برصيد 12 نقطة.