موعد مباريات السبت في الدوري الإنجليزي

تنطلق غدًا 6 مباريات في الجولة العشرين من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم موسم 2023/ 2024.

مباريات السبت في الدوري الإنجليزي

وفي تمام الساعة الثالثة والنصف عصرًا وبتوقيت السعودية تُقام مباراة لوتون تاون ضد تشيلسي، وفي السادسة مساءً ستقام مباريات “أستون فيلا ضد بيرنلي” و”مانشستر سيتي ضد شيفيلد يونايتد” و”كريستال بالاس ضد برينتفورد” و”وولفرهامبتون ضد إيفرتون”.

بينما في تمام الساعة الثامنة والنصف مساءً ستقام مباراة “مانشستر يونايتد ضد نوتنجهام فورست”.

وكانت مباريات الجولة الـ 19 من البريميرليج، انتهت بفوز نوتنغهام على نيوكاسل بنتيجة 3- 1، وفاز لوتون تاون على شيفيلد يونايتد بنتيجة 3- 2، وفاز بورنموث على فولهام بثلاثية دون رد، وفاز ليفربول على بيرنلي بثنائية دون رد، وفاز مانشستر يونايتد على أستون فيلا بنتيجة 3- 2.

وتواصلت مباريات الجولة الـ19 أول أمس الأربعاء، بفوز تشيلسي على كريستال بالاس بثنائية لهدف، وفاز وولفرهامبتون على برينتفورد برباعية لهدف، وفاز مانشستر سيتي على إيفرتون بثلاثية لهدف.

وفي مباراتي أمس، فاز برايتون على توتنهام هوتسبير بنتيجة 4- 2، بينما فاز وست هام يونايتد على آرسنال بنتيجة 2- 0.