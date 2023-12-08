موعد مباريات السبت في دوري أبطال إفريقيا

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تُختتم مباريات الجولة الثالثة من دور المجموعات في بطولة دوري أبطال إفريقيا غدًا السبت، بإقامة 4 مباريات.
في تمام الرابعة عصرًا بتوقيت السعودية، ستُقام مباراة جوانينج جالاكسي البوتسواني ضد أسيك الإيفواري.
وفي تمام السابعة مساءً بتوقيت السعودية، ستُقام مباراة نواذيبو الموريتاني ضد مازيمبي الكونغولي، بينما في العاشرة مساءً تُقام مباراتا “الترجي التونسي ضد بيترو أتلتيكو الأنجولي” و”الوداد الرياضي المغربي ضد سيمبا التنزاني”.
وتُفتتح مباريات اليوم في بطولة دوري الأبطال، بلقاء بين الأهلي المصري وشباب بلوزداد الجزائري في السابعة مساءً بتوقيت المملكة، بينما في نفس التوقيت يلعب ميدياما الغاني ضد يانج أفريكانز التنزاني، وفي تمام العاشرة مساءً بتوقيت المملكة، يلعب الهلال السوداني ضد النجم الساحلي التونسي.