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في الجولة الـ15

موعد مباريات السبت في دوري روشن

الجمعة ١ ديسمبر ٢٠٢٣ الساعة ١١:٣٤ مساءً
موعد مباريات السبت في دوري روشن
المواطن - فريق التحرير

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تُستكمل غدًا السبت مباريات الجولة الـ15 من بطولة دوري روشن، بإقامة 4 مباريات.

دوري روشن

وفي تمام السادسة مساءً بتوقيت المملكة، سيلعب الفتح ضد الطائي والأخدود ضد الاتفاق.

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الرياض والحزم يكتفيان بالتعادل السلبي في الشوط الأول

الرياض والحزم يكتفيان بالتعادل السلبي في الشوط الأول

بينما في التاسعة مساءً بتوقيت المملكة، سيلعب الشباب ضد التعاون والرائد ضد الوحدة.

الشباب
لاعبو الفريق – المصدر @KingCupSA

مباريات الخميس والجمعة

وكانت مباريات الجولة الـ15 من دوري المحترفين السعودي، انطلقت بداية من أمس الخميس، بتعادل الرياض والحزم بدون أهداف، وفوز الأهلي على أبها بـ 6 أهداف، وفوز الاتحاد على الخليج بنتيجة 4- 2.

وفي اليوم الجمعة، فاز ضمك على الفيحاء بنتيجة 4- 2، وفاز الهلال على النصر بثلاثية دون رد.

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