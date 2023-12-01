موعد مباريات السبت في دوري روشن

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تُستكمل غدًا السبت مباريات الجولة الـ15 من بطولة دوري روشن، بإقامة 4 مباريات.
وفي تمام السادسة مساءً بتوقيت المملكة، سيلعب الفتح ضد الطائي والأخدود ضد الاتفاق.
بينما في التاسعة مساءً بتوقيت المملكة، سيلعب الشباب ضد التعاون والرائد ضد الوحدة.
وكانت مباريات الجولة الـ15 من دوري المحترفين السعودي، انطلقت بداية من أمس الخميس، بتعادل الرياض والحزم بدون أهداف، وفوز الأهلي على أبها بـ 6 أهداف، وفوز الاتحاد على الخليج بنتيجة 4- 2.
وفي اليوم الجمعة، فاز ضمك على الفيحاء بنتيجة 4- 2، وفاز الهلال على النصر بثلاثية دون رد.