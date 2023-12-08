موقف بانيغا من المشاركة في مباراة الشباب ضد النصر

كشف المستشار القانوني أحمد الشيخي، موقف نجم الشباب، الأرجنتيني إيفر بانيغا، من المشاركة أمام النصر ضمن منافسات بطولة كأس خادم الحرمين الشريفين.

عقوبة بانيغا بعد الطرد

وشارك النجم الأرجنتيني بشكل أساسي في مباراة الشباب ضد الاتفاق بالأمس، ضمن منافسات الجولة الـ16 من دوري روشن السعودي، وتعرض للطرد المباشر عند الدقيقة 66.

وعلق أحمد الشيخي قائلًا: “لن يغيب بانيغا عن مباراة فريقه الشباب ضد النصر بكأس خادم الحرمين الشريفين؛ الطرد المباشر سيوقفه مباراة واحدة تلقائية في الدوري، ستكون ضد الفتح، وسيُغرم بـ10 آلاف”.

وتابع الشيخي عبر حسابه الخاص على منصة “إكس”: “بانيغا لن يتعرض لإيقاف إضافي؛ لأنه طُرد بسبب السلوك (العنيف) وليس (المشين)”.

وأضاف: “ولو أخطأ الحكم في تقريره وكتب سبباً غير السلوك العنيف، وأراد الشباب الاستفادة منه في مباراة الكأس؛ فيحق له الاحتجاج والتصحيح طبعاً نتحدث عن أنه لن يغيب (للطرد)، أما فنياً فالأمر بيد مدربه”.

مباراة الشباب ضد النصر

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الشباب لمواجهة نظيره النصر، مساء يوم الاثنين المقبل، ضمن منافسات الدور ربع النهائي من بطولة كأس خادم الحرمين الشريفين.