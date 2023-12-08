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ضمن منافسات دوري روشن

موقف عبدالإله العمري من المشاركة ضد الرياض

الجمعة ٨ ديسمبر ٢٠٢٣ الساعة ٢:٠٠ مساءً
موقف عبدالإله العمري من المشاركة ضد الرياض
المواطن - فريق التحرير

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كشف الإعلامي علي العنزي، موقف النجم عبدالإله العمري من المشاركة مع الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر في مباراة الرياض اليوم.

عبدالإله العمري جاهز للمباراة

وقال علي العنزي عبر حسابه الخاص على منصة “إكس”، اليوم الجمعة: “بعد غياب بسبب الإصابة.. عبدالإله العمري ينضم لقائمة النصر لمواجهة الرياض مساء، ويتواجد في معسكر الفريق”.

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عبدالإله العمري
العمري – المصدر @AlNassrFC

وتعرض عبدالإله العمري لإصابة في الصدر في كرة مشتركة مع حارس مرمى الأخدود، وأبعدته عن ديربي الرياض ضد الهلال في دوري روشن السعودي، والذي خسره النصر بثلاثة أهداف دون رد.

وكان نادي النصر قد أعلن بالأمس عن تجديد عقد عبدالإله العمري، ليستمر في صفوف الفريق الأول لكرة القدم حتى عام 2028، حيث كان ينتهي عقده بنهاية منافسات الموسم الرياضي الحالي.

عبدالإله العمري نصراوي
العمري بعد تجديد تعاقده

مباراة النصر ضد الرياض

ومن المقرر أن يلعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر ضد نظيره الرياض، مساء اليوم الجمعة، على ملعب “الأول بارك” في الرياض، ضمن منافسات الجولة الـ16 من دوري روشن السعودي.

وقبل مباراة اليوم، يحتل الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر المركز الثاني في جدول ترتيب دوري روشن السعودي برصيد 34 نقطة، فيما يتواجد الرياض في المركز الـ13 برصيد 16 نقطة.

النصر
لاعبو الفريق – المصدر @AlNassrFC

 

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