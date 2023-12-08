موقف عبدالإله العمري من المشاركة ضد الرياض تعثر المتأهلين لكأس العالم للأندية يقلق الأهلي ضد بلوزداد وصول الباخرة الثالثة من الجسر البحري السعودي لإغاثة أهالي غزة روبن نيفيز عن تفضيله للهلال: قدم لي مشروعًا كبيرًا إحباط تهريب أكثر من 250 ألف حبة كبتاجون عبر منفذ الحديثة طموح الفيحاء يصطدم بصحوة التعاون لقطات توثق تسارع الإنشاءات في القدية هلال القمر المتناقص يقترن بكوكب الزهرة صباح السبت الاتحاد يُكرر سيناريو الهلال قبل كأس العالم للأندية هل يتأثر حساب المواطن بالضمان الاجتماعي ؟ البرنامج يرد
كشف الإعلامي علي العنزي، موقف النجم عبدالإله العمري من المشاركة مع الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر في مباراة الرياض اليوم.
وقال علي العنزي عبر حسابه الخاص على منصة “إكس”، اليوم الجمعة: “بعد غياب بسبب الإصابة.. عبدالإله العمري ينضم لقائمة النصر لمواجهة الرياض مساء، ويتواجد في معسكر الفريق”.
وتعرض عبدالإله العمري لإصابة في الصدر في كرة مشتركة مع حارس مرمى الأخدود، وأبعدته عن ديربي الرياض ضد الهلال في دوري روشن السعودي، والذي خسره النصر بثلاثة أهداف دون رد.
وكان نادي النصر قد أعلن بالأمس عن تجديد عقد عبدالإله العمري، ليستمر في صفوف الفريق الأول لكرة القدم حتى عام 2028، حيث كان ينتهي عقده بنهاية منافسات الموسم الرياضي الحالي.
ومن المقرر أن يلعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر ضد نظيره الرياض، مساء اليوم الجمعة، على ملعب “الأول بارك” في الرياض، ضمن منافسات الجولة الـ16 من دوري روشن السعودي.
وقبل مباراة اليوم، يحتل الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر المركز الثاني في جدول ترتيب دوري روشن السعودي برصيد 34 نقطة، فيما يتواجد الرياض في المركز الـ13 برصيد 16 نقطة.