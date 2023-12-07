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بعد تعرضه للإصابة ضد الخليج

موقف كريم بنزيما من المشاركة ضد أوكلاند سيتي

الخميس ٧ ديسمبر ٢٠٢٣ الساعة ٨:٥٦ مساءً
موقف كريم بنزيما من المشاركة ضد أوكلاند سيتي
المواطن - فريق التحرير

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حسم المدير الفني الأرجنتيني مارسيلو غاياردو، موقف النجم الفرنسي كريم بنزيما من المشاركة مع الاتحاد ضد أوكلاند سيتي النيوزيلاندي.

غاياردو يؤكد جاهزية كريم بنزيما

وأكد غاياردو في المؤتمر الصحافي بعد مباراة الاتحاد ضد ضمك اليوم، أن كريم بنزيما سيكون جاهزًا تمامًا للمشاركة في مباراة أوكلاند سيتي ضمن منافسات بطولة كأس العالم للأندية.

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كريم بنزيما
بنزيما – المصدر @ittihad

وكان كريم بنزيما قد تعرض للإصابة خلال مباراة الاتحاد ضد الخليج في الجولة الـ15 من دوري روشن السعودي، ولم يستطع استكمال اللقاء، ليُغادر الملعب عند الدقيقة 38، ولكنه متواجد في قائمة العميد بمونديال الأندية.

كريم بنزيما
بنزيما – المصدر @ittihad

الاتحاد ضد أوكلاند سيتي

ومن المقرر أن يلعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد ضد أوكلاند سيتي، يوم 12 ديسمبر المقبل، على ملعب الجوهرة المشعة في جدة، وذلك ضمن منافسات الدور التمهيدي في بطولة كأس العالم للأندية 2023.

وفي حالة فوز الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد وتأهله إلى الدور التالي، سيضرب موعدًا مع الأهلي المصري بطل دوري أبطال إفريقيا.

الاتحاد
لاعبو الاتحاد – المصدر @SPL

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