موقف كريم بنزيما من المشاركة ضد أوكلاند سيتي

وظائف إدارية شاغرة في هيئة سدايا وظائف شاغرة للخريجين في شركة سامرف وظائف شاغرة بشركة تبوك الدوائية سجل مميز لـ الشباب على ملعبه ضد الاتفاق خالد بن سلمان يبحث العلاقات الثنائية مع نظيره الأمريكي ضمك يتألق ويعبر الاتحاد بثلاثية إقامة 8 أشواط نهائية للدوليين وشوطين بالمزاد الدولي لمهرجان الصقور الحزم يستعيد توازنه بثنائية ضد الفتح ولي العهد يطلق المخطط الحضري والعلامة التجارية لمدينة القدية عبدالإله العمري نصراوي حتى 2028
حسم المدير الفني الأرجنتيني مارسيلو غاياردو، موقف النجم الفرنسي كريم بنزيما من المشاركة مع الاتحاد ضد أوكلاند سيتي النيوزيلاندي.
وأكد غاياردو في المؤتمر الصحافي بعد مباراة الاتحاد ضد ضمك اليوم، أن كريم بنزيما سيكون جاهزًا تمامًا للمشاركة في مباراة أوكلاند سيتي ضمن منافسات بطولة كأس العالم للأندية.
وكان كريم بنزيما قد تعرض للإصابة خلال مباراة الاتحاد ضد الخليج في الجولة الـ15 من دوري روشن السعودي، ولم يستطع استكمال اللقاء، ليُغادر الملعب عند الدقيقة 38، ولكنه متواجد في قائمة العميد بمونديال الأندية.
ومن المقرر أن يلعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد ضد أوكلاند سيتي، يوم 12 ديسمبر المقبل، على ملعب الجوهرة المشعة في جدة، وذلك ضمن منافسات الدور التمهيدي في بطولة كأس العالم للأندية 2023.
وفي حالة فوز الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد وتأهله إلى الدور التالي، سيضرب موعدًا مع الأهلي المصري بطل دوري أبطال إفريقيا.