موقف كريم بنزيما من المشاركة ضد أوكلاند سيتي

حسم المدير الفني الأرجنتيني مارسيلو غاياردو، موقف النجم الفرنسي كريم بنزيما من المشاركة مع الاتحاد ضد أوكلاند سيتي النيوزيلاندي.

غاياردو يؤكد جاهزية كريم بنزيما

وأكد غاياردو في المؤتمر الصحافي بعد مباراة الاتحاد ضد ضمك اليوم، أن كريم بنزيما سيكون جاهزًا تمامًا للمشاركة في مباراة أوكلاند سيتي ضمن منافسات بطولة كأس العالم للأندية.

وكان كريم بنزيما قد تعرض للإصابة خلال مباراة الاتحاد ضد الخليج في الجولة الـ15 من دوري روشن السعودي، ولم يستطع استكمال اللقاء، ليُغادر الملعب عند الدقيقة 38، ولكنه متواجد في قائمة العميد بمونديال الأندية.

الاتحاد ضد أوكلاند سيتي

ومن المقرر أن يلعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد ضد أوكلاند سيتي، يوم 12 ديسمبر المقبل، على ملعب الجوهرة المشعة في جدة، وذلك ضمن منافسات الدور التمهيدي في بطولة كأس العالم للأندية 2023.

وفي حالة فوز الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد وتأهله إلى الدور التالي، سيضرب موعدًا مع الأهلي المصري بطل دوري أبطال إفريقيا.