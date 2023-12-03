موقف محمد العويس من المشاركة ضد ناساجي

كشف المدير الفني البرتغالي خورخي جيسوس، موقف حارس المرمى محمد العويس من المشاركة مع الهلال في مباراة ناساجي الإيراني.

جيسوس يؤكد غياب محمد العويس

وأكد جيسوس في المؤتمر الصحافي الخاص بمباراة الهلال ضد ناساجي، أن محمد العويس غير جاهز للمشاركة حتى الآن، موضحًا أن المغربي ياسين بونو سيكون الحارس الأساسي في مواجهة الغد.

ويُشارك محمد العويس كأساسي في دوري أبطال آسيا هذا الموسم، إلا أنه تعرض لإصابة في الظهر خلال التدريبات التي سبقت مباراة الحزم، ليُشارك بونو في البطولة القارية للمرة الأولى خلال مواجهة نافباخور الماضية.

وأكدت تقارير أن محمد العويس صاحب الـ32 عامًا، يُنفذ برنامجًا تأهيليًا حاليًا، تحت إشراف الجهاز الطبي بنادي الهلال، ويتوقع أن ينتهي خلال أسبوع، على أن يعود للمشاركة في التدريبات الجماعية للفريق الأول لكرة القدم بعد ذلك.

مباراة الهلال ضد ناساجي

ومن المقرر أن تُقام مباراة الهلال ضد ناساجي الإيراني، مساء يوم غد الاثنين، وذلك في إطار منافسات الجولة السادسة والأخيرة من مرحلة المجموعات في بطولة دوري أبطال آسيا.

وقبل مباراة الغد، يحتل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال صدارة ترتيب مجموعته في دوري أبطال آسيا برصيد 13 نقطة، فيما يقع ناساجي في المركز الثالث برصيد 6 نقاط.