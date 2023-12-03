Icon

سكان غزة يتدافعون للحصول على الطعام من مطبخ خيري في رفح Icon موقف محمد العويس من المشاركة ضد ناساجي Icon وظائف شاغرة لدى التصنيع الوطنية Icon إنزو فرنانديز يسجل أول أهدافه في البريميرليج Icon الفتح يسعى لضم عبدالله الحمدان Icon مشهد لا يصدق.. طائرة تتجمد في مطار ميونخ Icon سوق الأولين في موسم الرياض يعرض البضائع التراثية والحديثة Icon منصة سفير تبدأ قبول طلبات الابتعاث عبر مسار التميز Icon الطاير يستذكر طلبه ثوبًا من والده أثناء طفولته: كان وجهه يتمعر خجلًا Icon باريس سان جيرمان يُعزز صدارته بثنائية ضد لوهافر Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

حصاد اليوم

أخبار أمنية

وظائف

الرياضة

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

آخر الاخبار
الرياضة
حصاد اليوم
ضمن منافسات دوري أبطال آسيا

موقف محمد العويس من المشاركة ضد ناساجي

الأحد ٣ ديسمبر ٢٠٢٣ الساعة ٦:٥٤ مساءً
موقف محمد العويس من المشاركة ضد ناساجي
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

كشف المدير الفني البرتغالي خورخي جيسوس، موقف حارس المرمى محمد العويس من المشاركة مع الهلال في مباراة ناساجي الإيراني.

جيسوس يؤكد غياب محمد العويس

وأكد جيسوس في المؤتمر الصحافي الخاص بمباراة الهلال ضد ناساجي، أن محمد العويس غير جاهز للمشاركة حتى الآن، موضحًا أن المغربي ياسين بونو سيكون الحارس الأساسي في مواجهة الغد.

قد يهمّك أيضاً
وظائف شاغرة لدى التصنيع الوطنية

وظائف شاغرة لدى التصنيع الوطنية

تمديد الخفض التطوعي للسعودية البالغ مليون برميل يوميًّا لنهاية الربع الأول من 2024

تمديد الخفض التطوعي للسعودية البالغ مليون برميل يوميًّا لنهاية الربع الأول من...

محمد العويس
العويس

ويُشارك محمد العويس كأساسي في دوري أبطال آسيا هذا الموسم، إلا أنه تعرض لإصابة في الظهر خلال التدريبات التي سبقت مباراة الحزم، ليُشارك بونو في البطولة القارية للمرة الأولى خلال مواجهة نافباخور الماضية.

وأكدت تقارير أن محمد العويس صاحب الـ32 عامًا، يُنفذ برنامجًا تأهيليًا حاليًا، تحت إشراف الجهاز الطبي بنادي الهلال، ويتوقع أن ينتهي خلال أسبوع، على أن يعود للمشاركة في التدريبات الجماعية للفريق الأول لكرة القدم بعد ذلك.

محمد العويس
العويس – المصدر @Alhilal_FC

مباراة الهلال ضد ناساجي

ومن المقرر أن تُقام مباراة الهلال ضد ناساجي الإيراني، مساء يوم غد الاثنين، وذلك في إطار منافسات الجولة السادسة والأخيرة من مرحلة المجموعات في بطولة دوري أبطال آسيا.

وقبل مباراة الغد، يحتل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال صدارة ترتيب مجموعته في دوري أبطال آسيا برصيد 13 نقطة، فيما يقع ناساجي في المركز الثالث برصيد 6 نقاط.

نادي الهلال
لاعبو الفريق – المصدر @Alhilal_EN

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
Al Mouwaten تابعوا قناة المواطن على واتساب
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

النصر يسعى لمواصلة تفوقه ضد الوحدة بالشرائع
آخر الاخبار

النصر يسعى لمواصلة تفوقه ضد الوحدة بالشرائع

آخر الاخبار
مالكوم الأعلى تقييمًا في الهلال هذا الموسم
آخر الاخبار

مالكوم الأعلى تقييمًا في الهلال هذا الموسم

آخر الاخبار
البرق يضيء ليل أحياء شرق القصيم
السعودية اليوم

البرق يضيء ليل أحياء شرق القصيم

السعودية اليوم
لمسات بنزيما الساحرة تمنح 3 أهداف لـ الاتحاد ضد أبها
الرياضة

لمسات بنزيما الساحرة تمنح 3 أهداف لـ...

الرياضة
أسر التوحد تنظم ملتقى الخدمات التعليمية في منطقة عسير
السعودية اليوم

أسر التوحد تنظم ملتقى الخدمات التعليمية في...

السعودية اليوم
في قبضة الأمن.. 4 مقيمين امتهنوا السطو على مستودعات الشركات بجدة
أخبار أمنية

في قبضة الأمن.. 4 مقيمين امتهنوا السطو...

أخبار أمنية
التشكيل المتوقع لـ مباراة مان سيتي ضد تشيلسي
الرياضة

التشكيل المتوقع لـ مباراة مان سيتي ضد...

الرياضة
أطعمة لا تتناولها في الشتاء.. تضعف مناعتك
صحة وطب‎

أطعمة لا تتناولها في الشتاء.. تضعف مناعتك

صحة وطب‎

اشترك في نشرة «المواطن»

هذه الخانة مطلوبه