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بعد طرده أمام الاتحاد

موقف موديست من المشاركة بكأس العالم للأندية 2023

السبت ١٦ ديسمبر ٢٠٢٣ الساعة ٤:٤٥ مساءً
موقف موديست من المشاركة بكأس العالم للأندية 2023
المواطن - فريق التحرير

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تُخيم حالة من الغموض بشأن مشاركة النجم الفرنسي أنتوني موديست مع الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي المصري في المباريات المقبلة بكأس العالم للأندية 2023.

طرد موديست ضد الاتحاد

وشارك موديست كبديل عند الدقيقة 87 في مباراة الاتحاد ضد الأهلي المصري، وتعرض للطرد ببطاقة حمراء مباشرة عند الدقيقة 90، بعد تدخله بالمرفق في وجه مدافع العميد، المصري أحمد حجازي.

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طرد موديست
لحظة طرد اللاعب الفرنسي

وينص قانون “فيفا” على الإيقاف مباراتين بعد الطرد المباشر، وذلك في حال ارتكاب خطأ عنيف أو خطير.. لذلك تأكد غياب موديست مبدئيًا عن مباراة الأهلي المصري ضد فلومينينسي البرازيلي.

وسيكون النجم الفرنسي مهددًا بالغياب المواجهة التالية، في حال اعتبر “فيفا” أن تدخله يندرج تحت بند اللعب العنيف، حيث سيتم إيقافه مباراتين، ما يعني انتهاء مشواره في كأس العالم للأندية، فيما سيكون متاحًا للقاء التالي حال الاكتفاء بمباراة واحدة.

أنتوني موديست
اللاعب الفرنسي – المصدر Al Ahly SC

الأهلي ضد فلومينينسي

وضرب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي المصري موعدًا مع فلومينينسي البرازيلي بطل كأس كوبا ليبرتادوريس، في نصف نهائي كأس العالم للأندية، مساء يوم الاثنين المقبل، على ملعب الجوهرة المشعة.

الأهلي المصري
لاعبو الفريق – المصدر @fifaworldcup_ar

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