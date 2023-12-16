موقف موديست من المشاركة بكأس العالم للأندية 2023

تُخيم حالة من الغموض بشأن مشاركة النجم الفرنسي أنتوني موديست مع الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي المصري في المباريات المقبلة بكأس العالم للأندية 2023.

طرد موديست ضد الاتحاد

وشارك موديست كبديل عند الدقيقة 87 في مباراة الاتحاد ضد الأهلي المصري، وتعرض للطرد ببطاقة حمراء مباشرة عند الدقيقة 90، بعد تدخله بالمرفق في وجه مدافع العميد، المصري أحمد حجازي.

وينص قانون “فيفا” على الإيقاف مباراتين بعد الطرد المباشر، وذلك في حال ارتكاب خطأ عنيف أو خطير.. لذلك تأكد غياب موديست مبدئيًا عن مباراة الأهلي المصري ضد فلومينينسي البرازيلي.

وسيكون النجم الفرنسي مهددًا بالغياب المواجهة التالية، في حال اعتبر “فيفا” أن تدخله يندرج تحت بند اللعب العنيف، حيث سيتم إيقافه مباراتين، ما يعني انتهاء مشواره في كأس العالم للأندية، فيما سيكون متاحًا للقاء التالي حال الاكتفاء بمباراة واحدة.

الأهلي ضد فلومينينسي

وضرب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي المصري موعدًا مع فلومينينسي البرازيلي بطل كأس كوبا ليبرتادوريس، في نصف نهائي كأس العالم للأندية، مساء يوم الاثنين المقبل، على ملعب الجوهرة المشعة.