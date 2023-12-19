مشعل الأحمد يؤدي اليمين الدستورية في مجلس الأمة الكويتي غدًا موقف مُعقد لـ الوداد المغربي في دوري أبطال إفريقيا السماح بزراعة القمح والأعلاف الموسمية يسهم في استدامة الموارد الطبيعية اكتمال الشبكة الرئيسية لـ حافلات الرياض لاعبان يغادران النصر في حال قدوم محمد الشناوي تخصيص خطبة الجمعة القادمة عن خطر تناقل الشائعات وضرورة نبذها حرس الحدود بجازان يحبط تهريب 330 كجم من القات المخدر القنوات الناقلة لـ مباراة أوراوا ضد مانشستر سيتي وظائف شاغرة بفروع قطار سار وظائف إدارية وهندسية شاغرة بمطارات جدة
يواجه الفريق الكروي الأول بنادي الوداد البيضاوي المغربي موقفًا معقدًا في بطولة دوري أبطال إفريقيا، وذلك بعد الخسارة اليوم أمام نادي سيمبا التنزاني بنتيجة 2- 0.
وبعد مرور 4 جولات من دور المجموعات، يتواجد الوداد في المركز الرابع والأخير في المجموعة الثانية برصيد 3 نقاط من 4 جولات.
الوداد أصبح مهددًا بالخروج من دوري الأبطال الإفريقي، في حال تعثر في الجولة الخامسة إما بالتعادل أو بالخسارة.
وكان فريق سيمبا أحرز هدفين عبر اللاعب لياندر أونانا.
وتُقام حاليًّا مباريات أسيك الإيفواري ضد جوانينج جالاكسي البوتسواني وبيترو أتلتيكو الأنجولي ضد الترجي التونسي، بيراميدز المصري ضد صن داونز الجنوب إفريقي.
الهلال السوداني يواجه النجم الساحلي التونسي في العاشرة من مساء اليوم بتوقيت المملكة.