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بعد الخسارة من سيمبا التنزاني اليوم

موقف مُعقد لـ الوداد المغربي في دوري أبطال إفريقيا

الثلاثاء ١٩ ديسمبر ٢٠٢٣ الساعة ٨:٣٩ مساءً
موقف مُعقد لـ الوداد المغربي في دوري أبطال إفريقيا
المواطن - محمد سمعه

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يواجه الفريق الكروي الأول بنادي الوداد البيضاوي المغربي موقفًا معقدًا في بطولة دوري أبطال إفريقيا، وذلك بعد الخسارة اليوم أمام نادي سيمبا التنزاني بنتيجة 2- 0.

وبعد مرور 4 جولات من دور المجموعات، يتواجد الوداد في المركز الرابع والأخير في المجموعة الثانية برصيد 3 نقاط من 4 جولات.

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الوداد أصبح مهددًا بالخروج من دوري الأبطال الإفريقي، في حال تعثر في الجولة الخامسة إما بالتعادل أو بالخسارة.

وكان فريق سيمبا أحرز هدفين عبر اللاعب لياندر أونانا.

مباريات اليوم في دوري أبطال إفريقيا

وتُقام حاليًّا مباريات أسيك الإيفواري ضد جوانينج جالاكسي البوتسواني وبيترو أتلتيكو الأنجولي ضد الترجي التونسي، بيراميدز المصري ضد صن داونز الجنوب إفريقي.

الهلال السوداني يواجه النجم الساحلي التونسي في العاشرة من مساء اليوم بتوقيت المملكة.

 

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