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بعد غيابه عن الملاعب لفترة طويلة

مونديال الأندية 2023 فرصة أحمد حجازي لاستعادة بريقه

الثلاثاء ١٢ ديسمبر ٢٠٢٣ الساعة ٤:٣١ مساءً
مونديال الأندية 2023 فرصة أحمد حجازي لاستعادة بريقه
المواطن - مروة نبيل

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يستعد مدافع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد، المصري الدولي أحمد حجازي، لخوض منافسات كأس العالم للأندية للمرة الأولى في مسيرته، بعد عودته إلى الملاعب عقب أشهر من الغياب للإصابة.

الاتحاد ضد أوكلاند سيتي

ومن المقرر أن يبدأ الاتحاد مشواره في بطولة كأس العالم للأندية 2023، مساء اليوم الثلاثاء، بمواجهة الفريق الأول لكرة القدم بنادي أوكلاند سيتي النيوزيلندي، على ملعب الجوهرة المشعة في جدة.

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نادي الاتحاد
لاعبو الفريق – المصدر @ittihad

أحمد حجازي يسعى للتألق

وعانى أحمد حجازي بشكل كبير خلال الأشهر الماضية، وأُثيرت حالة من الجدل بشأن مستقبله، بعد تعرضه لقطع في الرباط الصليبي مع نهاية الموسم الماضي، إلا أن النجم المصري لم يعرف اليأس، وعاد سريعًا للمستطيل الأخضر.

وشارك حجازي للمرة الأولى خلال مواجهة الاتحاد ضد سباهان الإيراني في دوري أبطال آسيا، حيث دفع به المدير الفني الأرجنتيني مارسيلو غاياردو لمدة 76 دقيقة، ويطمح بالتألق في كأس العالم للأندية؛ للعودة لقيادة الدفاع.

أحمد حجازي
حجازي – المصدر @ittihad

وجاءت عودة أحمد حجازي للمشاركة في المباريات الرسمية، مع إصابة المدافع لويز فيليبي، وتأكد غيابه عن الملاعب لمدة 6 أشهر، ما يُعزز فرصة مشاركته كأساسي، بجانب تسجيله في القائمة المحلية بالميركاتو الشتوي.

ويأمل أحمد حجازي في التألق خلال منافسات كأس العالم للأندية 2023، والذهاب بعيدًا مع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد، وتعزيز فرصة ضمه لقائمة منتخب مصر في بطولة كأس الأمم الإفريقية.

أحمد حجازي
حجازي – المصدر @ittihad

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