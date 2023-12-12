مونديال الأندية 2023 فرصة أحمد حجازي لاستعادة بريقه

يستعد مدافع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد، المصري الدولي أحمد حجازي، لخوض منافسات كأس العالم للأندية للمرة الأولى في مسيرته، بعد عودته إلى الملاعب عقب أشهر من الغياب للإصابة.

الاتحاد ضد أوكلاند سيتي

ومن المقرر أن يبدأ الاتحاد مشواره في بطولة كأس العالم للأندية 2023، مساء اليوم الثلاثاء، بمواجهة الفريق الأول لكرة القدم بنادي أوكلاند سيتي النيوزيلندي، على ملعب الجوهرة المشعة في جدة.

أحمد حجازي يسعى للتألق

وعانى أحمد حجازي بشكل كبير خلال الأشهر الماضية، وأُثيرت حالة من الجدل بشأن مستقبله، بعد تعرضه لقطع في الرباط الصليبي مع نهاية الموسم الماضي، إلا أن النجم المصري لم يعرف اليأس، وعاد سريعًا للمستطيل الأخضر.

وشارك حجازي للمرة الأولى خلال مواجهة الاتحاد ضد سباهان الإيراني في دوري أبطال آسيا، حيث دفع به المدير الفني الأرجنتيني مارسيلو غاياردو لمدة 76 دقيقة، ويطمح بالتألق في كأس العالم للأندية؛ للعودة لقيادة الدفاع.

وجاءت عودة أحمد حجازي للمشاركة في المباريات الرسمية، مع إصابة المدافع لويز فيليبي، وتأكد غيابه عن الملاعب لمدة 6 أشهر، ما يُعزز فرصة مشاركته كأساسي، بجانب تسجيله في القائمة المحلية بالميركاتو الشتوي.

ويأمل أحمد حجازي في التألق خلال منافسات كأس العالم للأندية 2023، والذهاب بعيدًا مع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد، وتعزيز فرصة ضمه لقائمة منتخب مصر في بطولة كأس الأمم الإفريقية.