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حماية من القرصنة والمجرمين

ميتا تبدأ تشفيراً تاماً للرسائل

الخميس ٧ ديسمبر ٢٠٢٣ الساعة ٢:٥٠ مساءً
ميتا تبدأ تشفيراً تاماً للرسائل
المواطن - فريق التحرير

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أعلنت شركة ميتا بلاتفورمز، أمس الأربعاء، أنها بدأت التشفير التام لجميع المحادثات والمكالمات الشخصية على “ماسنجر” و”فيسبوك”، من أجل الحماية من القرصنة والمجرمين.

خاصية التشفير التام

أوضحت شركة التواصل الاجتماعي العملاقة أن خاصية التشفير التام ستكون متاحة للمستخدمين على الفور، ولكن قد يستغرق الأمر بعض الوقت حتى يتم تحديث جميع حسابات “ماسنجر” بالتشفير التام ليكون ضمن الإعدادات المفترضة.

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وذكرت ميتا أن برنامج ماسنجر كان لديه في السابق خيار تشغيل خاصية التشفير التام مما يسمح بقراءة الرسائل من قبل المرسل والمتلقي فقط، ولكن مع هذا التغيير سيتم تشفير الرسائل بشكل تلقائي، نقلاً عن وكالة “رويترز”.

الحماية من القرصنة

كما قالت ميتا التي تقوم منصة واتساب التابعة لها بتشفير الرسائل بالفعل، إن الخاصية يمكن أن تساعد في حماية المستخدمين من عمليات القرصنة والمحتالين والمجرمين.

يشار إلى أنه في عام 2019 ، أرسل مسؤولون من الولايات المتحدة والمملكة المتحدة وأستراليا رسالة إلى فيسبوك بعد أن أعلنت المنصة عن محور للرسائل المشفرة يطلبون منها وقف تنفيذها بسبب مخاوف تتعلق بإنفاذ القانون.

الحفاظ على خصوصية الأشخاص

وعندما سُئل متحدث باسم ميتا عن كيفية معالجة الشركة لمثل هذه المخاوف، قال إن التشفير “يساعد في الحفاظ على أمان الأشخاص” من المتسللين والمحتالين والمجرمين.

وأضاف أن الشركة لا تعتقد أن الناس يريدونها أن تقرأ رسائلهم الخاصة، لذلك قامت بتطوير إجراءات أمان قوية لمنع إساءة الاستخدام وكشفها ومكافحتها مع الحفاظ على الأمن عبر الإنترنت.

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