ميتروفيتش لا يتوقف عن التسجيل

يُقدم المهاجم الصربي ألكسندر ميتروفيتش، مستوى مميزًا للغاية مع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال، ليكون من أبرز اللاعبين في دوري روشن السعودي.

أبرز أرقام ميتروفيتش

واستعرضت شبكة الإحصائيات الشهيرة “سوفاسكور”، عبر حسابها الرسمي على منصة “إكس”، أبرز أرقام ميتروفيتش في دوري روشن السعودي، بعدما تألق في ديربي الرياض، ونجح في تسجيل هدفين ضد النصر.

وشارك ميتروفيتش في 13 مباراة مع الهلال، وساهم في تسجيل 16 هدفًا، بعدما هز الشباك 13 مرة، وقدم 3 تمريرات حاسمة، وبلغت نسبة ترجمة الأهداف لـ21%، ويحتاج لـ4.8 تسديدة لتسجيل هدف.

الهلال يحسم الديربي بثلاثية

ولعب الهلال ضد النصر بالأمس على ملعب مدينة الملك فهد الرياضية، في الجولة الـ15 “جولة الرياض إكسبو 2030” من دوري روشن السعودي، وفاز الزعيم بثلاثة أهداف دون رد.

ورفع الهلال رصيده إلى 41 نقطة، ليعزز تواجده في صدارة جدول ترتيب دوري روشن السعودي، وبفارق 7 نقاط عن الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر صاحب المركز الثاني.