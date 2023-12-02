ميتروفيتش لا يتوقف عن التسجيل

ضبط 17976 مخالفاً بينهم 7 متورطين في جرائم موجبة للتوقيف الهلال بطل الشتاء للمرة السادسة الفتح يبحث عن الفوز الأول ضد الطائي الاتفاق يتسلح بسجل مميز خارج ملعبه لتخطي الأخدود الرائد يسعى لتصحيح المسار مكة المكرمة تسجل أعلى حرارة بـ34 درجة.. والسودة الأدنى الملك سلمان يتلقى تعازي القيادة الكويتية في وفاة الأمير ممدوح بن عبدالعزيز معاناة كريستيانو رونالدو مستمرة ضد الهلال الهلال يتفوق على النصر في 2023 ارتفاع أسعار الذهب وعيار 21 يسجل 218 ريالاً للجرام
يُقدم المهاجم الصربي ألكسندر ميتروفيتش، مستوى مميزًا للغاية مع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال، ليكون من أبرز اللاعبين في دوري روشن السعودي.
واستعرضت شبكة الإحصائيات الشهيرة “سوفاسكور”، عبر حسابها الرسمي على منصة “إكس”، أبرز أرقام ميتروفيتش في دوري روشن السعودي، بعدما تألق في ديربي الرياض، ونجح في تسجيل هدفين ضد النصر.
وشارك ميتروفيتش في 13 مباراة مع الهلال، وساهم في تسجيل 16 هدفًا، بعدما هز الشباك 13 مرة، وقدم 3 تمريرات حاسمة، وبلغت نسبة ترجمة الأهداف لـ21%، ويحتاج لـ4.8 تسديدة لتسجيل هدف.
ولعب الهلال ضد النصر بالأمس على ملعب مدينة الملك فهد الرياضية، في الجولة الـ15 “جولة الرياض إكسبو 2030” من دوري روشن السعودي، وفاز الزعيم بثلاثة أهداف دون رد.
ورفع الهلال رصيده إلى 41 نقطة، ليعزز تواجده في صدارة جدول ترتيب دوري روشن السعودي، وبفارق 7 نقاط عن الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر صاحب المركز الثاني.